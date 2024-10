Colegio de Abogados llama corregir inconsistencias de reforma judicial

Tras la publicación de la reforma judicial en septiembre pasado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C llamó a revisarla para "corregir inconsistencias" e indicó que no es conveniente promulgar las leyes secundarias.

"Ante la reforma al Poder Judicial Federal, promulgada el 15 de septiembre de 2024, se han interpuesto amparos que señalan irregularidades en su proceso. Diversas suspensiones han sido otorgadas por jueces para evitar daños irreparables. Sin embargo, algunas autoridades las han desacatado, lo que vulnera el orden constitucional.

"Es crucial que la reforma al Poder Judicial Federal sea revisada para corregir inconsistencias dentro del texto constitucional y de éste con tratados internacionales, en materia de derechos humanos. Además, se debe aprovechar esta oportunidad para incluir disposiciones que refuercen el respeto a la carrera judicial y regulen las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial", indicó la Barra Mexicana.

Agregó que no es conveniente promulgar las leyes secundarias hasta no revisar lo anterior, "para evitar incurrir en irregularidades que podrían generar impugnaciones adicionales, así como violaciones a tratados internacionales".

El Colegio de Abogados hizo un llamado a todos los poderes políticos del país y a las autoridades a resolver cualquier conflicto en estricto apego a la Constitución y las leyes, así como evitar una crisis que afecte el Estado Constitucional de Derecho y la estabilidad del país.

A través de un comunicado, la Barra Mexicana refirió que el pasado 4 de octubre se cumplieron 200 años de la Constitución de 1824, la cual estableció la República representativa federal y la división de poderes en México, cuya estructura garantiza el respeto a los derechos humanos y el Estado Constitucional de Derecho.

"Recordamos que la Ley de Amparo ofrece mecanismos claros para resolver estas controversias, y ninguna autoridad tiene la facultad de ignorar las suspensiones concedidas.

"Hacemos un respetuoso llamado a todos los poderes políticos y autoridades a resolver cualquier conflicto en estricto apego a la Constitución y las leyes, para evitar una crisis que afecte el Estado Constitucional de Derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad del país", dijo.