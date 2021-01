Reforma migratoria no será fácil de resolver: Jacobson

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó la creación de un proyecto de ley en materia migratoria dentro de su país y, aunque hay optimismo sobre la propuesta, el tema no será fácil de resolver dentro del Congreso estadounidense, aseguró la embajadora en retiro Roberta Jacobson.

La diplomática estadounidense, quien actualmente es asistente especial y coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos en la administración de Joe Biden, señaló en conferencia de prensa que si bien el mandatario demócrata ha cumplido promesas de campaña, en la inmediatez, el tema de migración es complejo y tomará tiempo.

Si bien en Estados Unidos los demócratas y algunos republicanos se han manifestado a favor de una reforma migratoria, así como el sector empresarial, añadió, no quiere decir que el tema sea sencillo: "El presidente está muy comprometido en trabajar con el Congreso para sacar una reforma migratoria, sabiendo que será difícil porque quizás haya áreas que se deban ajustar. Pero la propuesta se puso desde el primer día de su mandato, es una prioridad, y sabe bien que va a tomar tiempo. Él está optimista y yo también".

Jacobson, quien fungió como embajadora de Estados Unidos en México de mayo de 2016 a mayo de 2018 (cuando decidió retirarse del servicio diplomático), resaltó que la intención de Biden es ordenar los procesos migratorios, pero, sobre todo, proteger a las personas. Advirtió que los procedimientos para ingresar al territorio estadounidense no han cambiado, por lo que quienes intenten llegar a ese país se enfrentarán al sistema actual.

Por ello, llamó a las personas que están en tránsito hacia Estados Unidos, o pretenden emprender camino, a quedarse en sus lugares de origen, porque no solamente enfrentan el peligro de la inseguridad, también el de la pandemia por Covid-19.

"A los migrantes que ahora están en marcha hacia Estados Unidos, que están pensando en este viaje, la situación en la frontera no ha cambiado, usted se pone en peligro, a su familia o los que le acompañen. Ahora no es el momento de llegar a la frontera de Estados Unidos, los procedimientos para entrar no van a cambiar de la noche al día y el viaje es especialmente peligroso en medio de una pandemia", dijo.

La administración de Biden, detalló, está comprometida para tener un procedimiento de frontera justa, ordenada y humana, pero eso va a tomar tiempo.

Jacobson se refirió a los retos que la gestión Biden tiene en cuanto al tema de migración. Lo principal, expuso, es asegurar que el mensaje llegue de manera clara: que es advertir sobre el peligro de intentar llegar a Estados Unidos de modo irregular, que se entienda que los traficantes de personas quieren engañar.

"Es falso que hoy es más fácil entrar a Estados Unidos, nosotros vamos a difundir, con más detalle, sobre los procesos para los que quieren entrar, ello va a tomar tiempo", afirmó.

La diplomática en retiro apuntó, sin embargo, que hay programas en materia migratoria que fueron detenidos, como es el caso de: Quédate en México (Remain in México), así como el Tercer País Seguro (que se firmó con Guatemala, Honduras y El Salvador), entre otros.

Para el caso de todos los migrantes que están en la frontera de México con Estados Unidos, y que fueron devueltos por el gobierno de Trump a fin de esperar su proceso de solicitud de asilo, la funcionaria estadounidense aseveró que se acelerarán los procesos y se va a iniciar con las personas más vulnerables, así como con las que tienen más de un año varadas en territorio mexicano.

Cuestionada sobre la presencia de la Guardia Nacional en la frontera mexicana, Roberta Jacobson exclamó que la administración de Estados Unidos no dará recomendaciones a México sobre cómo desplegar su fuerza en su territorio. "Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos en el tema de la migración, que es un tema bilateral, pero también multilateral. Si no cooperamos entre vecinos, no podemos resolver los problemas", manifestó.

Recordó que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador han hablado de la necesidad de atacar las causas de la migración, lo cual debe ser a largo plazo.