"Refuerzan" 4 diputados de MC y PES a Morena para mantener mayoría

Cuatro diputados federales de las bancadas de Movimiento Ciudadano y de Encuentro Social decidieron reforzar a la fracción mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados para que no pierda la mayoría absoluta en el último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura y donde hay una agenda legislativa cargada de temas del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la intención de los diputados federales Juan Carlos Villarreal Salazar (ex de Movimiento Ciudadano); y de Evaristo Lenin Pérez Rivera, Nayeli Salvatori Bojalil y Claudia Báez Ruiz (ex de Encuentro Social), su intención de incorporarse a Morena.

Con estos movimientos, la fracción parlamentaria de Morena llega a 256; MC baja a 26 diputados y Encuentro Social se queda solamente con 21 legisladores.

Estos movimientos tampoco afectan las posiciones de las bancadas pues Morena sigue con mayoría absoluta con 256 legisladores; el PAN en segundo con 77; el PRI con 48; el PT, con 46; MC, con 26 diputados y Encuentro Social con 21 legisladores. El PRD mantiene a sus 12 diputados y el Verde, se estaciona con 11.