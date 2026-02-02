Refuerzan militares búsqueda de mineros

Culiacán, Sin.- A nueve días de la desaparición de los 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, vistos por última vez el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha dio a conocer que se intensificó su búsqueda.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario estatal explicó que, por instrucciones presidenciales, a partir de este domingo, se fortaleció el operativo de búsqueda de estos 10 trabajadores desaparecidos con un despliegue de mil 900 elementos de las fuerzas federales y unidades aéreas.

Dio a conocer que en la búsqueda participan 800 elementos del Ejército mexicano, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, 20 elementos ministeriales, los cuales son apoyados por tres helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Mexicana y dos aviones T6C-Texan.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se tiene abierta una carpeta de investigación y un operativo de búsqueda, con apoyo de las fuerzas federales por la desaparición de los diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, en la sierra del municipio de Concordia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mediante redes sociales, se expuso que, la noche del pasado viernes 23 de enero, un grupo armado irrumpió un espacio habitacional del municipio de Concordia y privó de su libertad a los 10 trabajadores de la mina canadiense que desarrolla un proyecto de explotación de plata en la zona de Panuco.

De igual manera, familiares de las víctimas divulgaron que entre los trabajadores capturados se encuentran dos miembros de seguridad, identificados como Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.