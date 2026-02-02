logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Refuerzan militares búsqueda de mineros

Por El Universal

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Refuerzan militares búsqueda de mineros

Culiacán, Sin.- A nueve días de la desaparición de los 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp, vistos por última vez el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha dio a conocer que se intensificó su búsqueda.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario estatal explicó que, por instrucciones presidenciales, a partir de este domingo, se fortaleció el operativo de búsqueda de estos 10 trabajadores desaparecidos con un despliegue de mil 900 elementos de las fuerzas federales y unidades aéreas.

Dio a conocer que en la búsqueda participan 800 elementos del Ejército mexicano, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, 20 elementos ministeriales, los cuales son apoyados por tres helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Mexicana y dos aviones T6C-Texan.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que se tiene abierta una carpeta de investigación y un operativo de búsqueda, con apoyo de las fuerzas federales por la desaparición de los diez trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, en la sierra del municipio de Concordia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mediante redes sociales, se expuso que, la noche del pasado viernes 23 de enero, un grupo armado irrumpió un espacio habitacional del municipio de Concordia y privó de su libertad a los 10 trabajadores de la mina canadiense que desarrolla un proyecto de explotación de plata en la zona de Panuco.

De igual manera, familiares de las víctimas divulgaron que entre los trabajadores capturados se encuentran dos miembros de seguridad, identificados como Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado en Colima
Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado en Colima

Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado en Colima

SLP

El Universal

Operativo en Colima culmina con abatimiento de presuntos delincuentes vinculados al asesinato de familiares de Mario Delgado. Investigación en curso.

Manifestantes se reúnen en embajada de EE. UU. en Ciudad de México
Manifestantes se reúnen en embajada de EE. UU. en Ciudad de México

Manifestantes se reúnen en embajada de EE. UU. en Ciudad de México

SLP

EFE

Cientos de personas se congregaron en la antigua sede de la Embajada de EE. UU. en México para expresar su apoyo a Cuba y rechazar las restricciones impuestas desde Washington

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana
México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

México enviará ayuda humanitaria a Cuba esta semana

SLP

AP

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anuncia envío de alimentos y enseres a Cuba.

Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas
Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

Senado está por Finalizar Dictamen de Semana Laboral de 40 Horas

SLP

El Universal

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, anuncia los ajustes finales en la reforma del Artículo 123 Constitucional