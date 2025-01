Denuncia de regidor de Morena por agresión policial en Tinum

TINUM, Yuc.- El regidor de Morena en Tinum, Fher Quintal, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con sede en Valladolid tras ser agredido por elementos de la Policía Municipal en la comisaría de Pisté.

Responsabilizó al alcalde, Evelio Mis, del ataque que sufrió por parte de los agentes policiacos.

El edil dijo que acudió a la comisaría para verificar la situación legal de un hombre detenido por presunta violencia doméstica.

Indicó que el detenido debía permanecer en la cárcel municipal durante 36 horas, según lo establecido por las autoridades, hasta que se llegara a un acuerdo con la parte afectada, sin embargo, al llegar, el regidor descubrió que el agresor había sido regidor de Morena en Tinum.

"Un policía me dijo que ya lo habían dejado libre, pero al darse cuenta del error, otro agente aseguró que seguía detenido. Cuando exigí verificarlo, me pidieron que me retirara. Al negarme, fui agredido por varios elementos que intentaron quitarme el teléfono celular mientras grababa lo ocurrido", relató Quintal.

El regidor señaló que cinco policías lo acorralaron y lo derribaron para impedirle el paso hacia las celdas, donde quería corroborar que el agresor aún estuviera detenido, quien fue denunciado por su esposa, luego de sufrir agresiones físicas.

El regidor también destacó que la víctima presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía, pero advirtió que su vida corre peligro debido a las constantes agresiones.