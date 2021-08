"Regreso a clases, para que niños no estén sometidos al Nintendo", insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que es importarte que este 30 de agosto ya se regrese a clases presenciales para que los niños, niñas y adolescentes dejen el encierro y dejen de estar, afirmó, sometidos a Nintendo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que este regreso a las aulas será voluntario, y garantizó que las clases virtuales seguirán.

"Es muy importante el regreso a clases a la escuela, las clases presenciales, que se vuelvan a encontrar las niñas, los niños en las escuela. Es una terapia importantísima socializar experiencias, volver a ver a las amiguitas, los amiguitos, dejar el encierro, dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta.

"También que nadie se preocupe (el regreso a clases) es voluntario. No quieren llevar a las niñas, niños, a la escuela no se lleva, y no hay ningún problema, van a seguir habiendo clases por televisión, por internet", afirmó.