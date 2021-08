"Regreso a clases presenciales es un tema social", justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales no solo es por un asunto educativo, sino por un tema social porque los niños no pueden estar encerrados sujetos al Nintendo.

"Nosotros tenemos la obligación de iniciar con la educación presencial, si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela no se les va a obligar, se van a mantener los programas de educación a distancia", dijo el presidente.

"No solo es un asunto educativo, es un asunto social, necesitamos que los niños no estén encerrados que no estén sujetos al Nintendo, están siendo afectados la mayoría de los niños y adolescentes por esta situación, si es necesario".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que los niños y la mayoría de los padres quieren que los menores regresen a clases presenciales.

Refirió que es notorio cómo la "prensa conservadora" se ha lanzado contra el regreso a clases y ya lo agarraron de bandera.

"Pero los opositores que no vuelven en si, sino en no, siempre; lo tengo que seguir diciendo es porque les daban mucho dinero y se quedaban con la mayor parte del presupuesto".

Reiteró que su gobierno cuidará a los niñas y niños, con protocolos y medidas sanitarias y por medio del programa la Escuela es Nuestra se entregarán recursos a 55 mil escuelas de manera directa para rehabilitar los espacios educativos que lo necesiten.