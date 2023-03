Regreso de Edmundo Jacobo desata debate en el INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL). – Los representantes de Morena ante el INE arremetieron contra el Poder Judicial por la decisión de restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo, al señalar que no actúa con apego al pueblo ni al sentido de justicia; mientras consejeras y consejeros exhortaron a respetar la Constitución.

Durante la sesión de Consejo General del INE, en la que se incorporó Edmundo Jacobo tras obtener una suspensión definitiva contra un artículo transitorio del Plan B de Reforma Electoral, la representante de Morena ante el Poder Legislativo, Julieta Ramírez acusó al funcionario de "esconderse" tras un amparo para continuar en su cargo.

"Estamos ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral", señaló.

"La restitución de Edmundo Jacobo es una muestra más de para quién trabaja el Poder Judicial", arremetió.

Secundando a su compañera de partido, el representante morenista Eurípides Flores dijo que la restitución se trata de una "lucha vulgar" por cargos, ya que la Secretaría Ejecutiva quedó como un "cascarón vacío" de lo que eran sus atribuciones.

"Demuestra el gran desapego que existe de parte de jueces y magistrados de la realidad, el desapego del pueblo, al más mínimo sentido de justicia y al más mínimo sentido de rectitud ¿Qué de justicia tiene restituir en los privilegios a una persona?, ¿Qué de republicano tiene permitir que una persona siga en un puesto eternizándose por 15 años?", manifestó.

"Es un teatro. Yo le pondría de título 'una victoria pírrica'. Contrario a lo que aquí se quiere vender, el plan B sigue firme, sigue surtiendo plenos efectos", defendió el representante de Morena.

En respuesta, el consejero Ciro Murayama subrayó que "el Poder Judicial está demostrando, empezando por su digna presidencia, tanto independencia como prudencia para defender la Constitución".

Destacó que es una primera victoria, aunque quedan muchos capítulos de lo que llamó una "crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada".

El consejero Uuc-kib Espadas rechazó las declaraciones de Morena en contra del derecho de amparo.

"Este gran instrumento no puede ser tratado como si fuera una vía ilegítima de evadir al poder. Todo lo contario: es el instrumento del ciudadano que, incluso en absoluta soledad, recurre a un juez para lograr 'que la justicia federal me ampare y me proteja'", apuntó.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera sostuvo que "atacar al Poder Judicial de esta forma, descalificarlo, es atacar al Estado de derecho".

En tanto, la consejera Dania Ravel advirtió que "el Plan B lesiona los derechos de la ciudadanía; el Plan B atenta contra la autonomía e independencia del INE; el Plan B merma el sistema de fiscalización que tenemos en tiempo real, quita sanciones a los partidos políticos y la equidad en las contiendas".