"Regulación de redes sociales, debate inevitable"

La regulación y establecimiento de los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales es un debate inevitable, y el Poder Legislativo no puede ser omiso, aseguró el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En un video que publicó en sus redes sociales, el legislador morenista señaló que las empresas privadas propietarias de las redes sociales, como Twitter o Facebook, por ejemplo, prestan este servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones.

"Las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones, y al estar sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", dijo Monreal Ávila. "Es un debate ineludible, un debate inevitable. El Poder Legislativo no puede ser omiso y ser indiferente ante la violación de este derecho fundamental de la libertad de expresión", aseguró.

La declaración del senador tiene tres antecedentes directos, como las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Hugo Rodríguez Nicolat, el nuevo director de política pública de Twitter para México y América Latina y quien fue uno de los integrantes del equipo de transición del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa tras ganar las elecciones en 2006. "[Espero] que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots", afirmó el Titular del Ejecutivo federal.

Otro antecedente fue el bloqueo de las cuentas en esa misma red social de @MiriamJune, @LOVREGA y @ElReyTuitero, las cuales se han mostrado afines al gobierno del presidente López Obrador y a quienes se acusó de utilizar Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas para confundir y obstaculizar la experiencia de los usuarios.

Como tercer punto está la reciente suspensión de cuentas y los bloqueos a usuarios que Twitter ha realizado en varias partes del mundo; por ejemplo, la del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. En el marco del arranque del periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, Monreal Ávila advirtió que, si bien son privadas las empresas, el bien tutelado, es decir, el derecho a la libertad de expresión que ejercen los usuarios de las redes sociales a través de estas plataformas, debe ser protegido desde las leyes, con el objetivo de evitar posibles abusos de los particulares.

"Los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos para evitar abusos. En el mismo sentido, deben serlo respecto a la actuación de los particulares, por lo tanto, se considera justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales", explicó.

Las redes sociales, señaló, ejercen un poder específico sobre y a través de la libertad de expresión, ya que, reiteró, por medio de sus políticas de privacidad pueden suspender o eliminar cuentas y contenidos de manera unilateral, lo que, consideró, es una violación a la libertad de expresión. "Los estándares de protección a esta garantía en el ciberespacio no deben ser regulados por empresas privadas, sino por el órgano democrático y soberano. [Esta situación] corresponde únicamente a manifestarse respecto al catálogo de derechos humanos que derivan de la Carta Magna", agregó.

Asimismo, Monreal Ávila consideró inevitable que la manifestación de las ideas, a través de estas herramientas tecnológicas, sean reguladas de manera clara, con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes. "Seguramente pronto daremos el debate [en el Senado de la República] y actuaremos en consecuencia", concluyó el senador morenista.