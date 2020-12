Regular a agentes de EU nos afectará: aliancistas

Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista amagaron con presentar recursos legales contra la reforma que aprobó el Congreso de la Unión para regular y limitar las actividades de agentes extranjeros en nuestro país, debido a que ven afectaciones comerciales, de competitividad y seguridad, además de que lastimaría el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De manera paralela, aunque no la compartieron, los integrantes de la Alianza Federalista aceptaron la decisión del gobierno federal de no permitirle a las entidades comprar vacunas contra el Covid-19, y precisaron que ahora será completamente responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los gobernadores enviaron una carta al Presidente para exigirle una aplicación justa, equitativa y responsable para todas las entidades y pidieron que nadie saque provecho para que puedan ellos inmunizar a su población.

Acusaron al gobierno federal que, de forma unilateral, centralizó la compra y distribución de la vacuna, pero reiteraron su disposición a coordinar todas sus capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la vacuna, por lo que exigieron que se les informe con claridad cuándo y en qué condiciones tendrán acceso a ella.

"No aceptamos que las personas de nuestros estados tengan que esperar más de 18 meses para ser vacunados. Por tanto, urgimos a concertar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa. Exigimos se convoque a la brevedad al Consejo de Salubridad General, autoridad constitucional máxima para normar, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para superar una enfermedad de esta naturaleza (...) cuenta usted con los gobernadores de la Alianza Federalista. Presidente, déjese ayudar", dijeron en la misiva.

En este contexto, los mandatarios, en voz del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aceptaron que hay estados que se verán seriamente afectados con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en lo relativo a los agentes extranjeros, y dijeron que sobre todo pegará a aquellos que son fronterizos y que tienen una estrecha relación con sus vecinos del norte, e incluso mencionaron que el legislador demócrata estadounidense Henry Cuéllar ya hizo un reclamo enérgico.

Cabeza de Vaca adelantó que las afectaciones serán por las restricciones y limitaciones que tendrán los agentes norteamericanos que vienen a México a certificar vegetales y ganado que las empresas nacionales pretenden exportar a Estados Unidos.

Además, explicó que para la aprobación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá se estableció expresamente la posibilidad de que agentes extranjeros vinieran a supervisar a las industrias mexicanas.

"Por supuesto que sí vamos a explorar la posibilidad de interponer un recurso legal, precisamente para evitar que nuestros estados estén afectados", dijo García Cabeza de Vaca.

Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular y monitorear todas las actividades de agentes extranjeros en México y fue enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Por esto, los gobernadores dijeron que las reformas tendrán implicaciones e impactos en sus estados por el trato binacional con Estados Unidos en dos rubros importantes: comercial y de competitividad.

"Agentes de aduanas de Estados Unidos que vienen y certifican a estas empresas, tendrán algunas limitaciones con estas modificaciones de ley, y en consecuencia [esto] puede afectar directamente a estas empresas, ahí estará impactando el tema de competitividad; [también] en otros estados que tenemos trato comercial con Estados Unidos en temas agropecuarios".