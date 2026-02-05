Relación del Alcalde de Tequila con el CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Este jueves por la mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que fue detenido el morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, y tres servidores públicos más del ayuntamiento.

El edil de Morena es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También fueron detenidos tres servidores públicos del Ayuntamiento: Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas.

De acuerdo con las investigaciones se tiene conocimiento que el edil dirige una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario.

En mayo de 2025 Diego Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical "Los Alegres del Barranco", evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ´El Mencho´, líder del CJNG.

García Harfuch detalló que los operativos fueron realizados por elementos de la Defensa, Marina, FGR, CNI y SSPC, quienes ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro.

La detención del Edil de Tequila se da en seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos varios presidentes municipales del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su momento, la Presidenta señaló sobre la Operación Enjambre que no puede ocurrir que un presidente municipal o un jefe de policía, de cualquier nivel, "esté protegido".

-----La justicia se aplicará sin excepciones: Morena Jalisco

Morena Jalisco fijó una postura respecto a la detención del presidente municipal de Tequila, donde aseveró que "la justicia debe aplicarse sin excepciones".

Por medio de un comunicado, el partido guinda en la entidad manifestó que el movimiento cree y defiende el Estado de derecho, por lo que su posición siempre va a ser "que nadie está por encima de la ley".

Expresaron que confían en las autoridades competentes y en los procedimientos legales.

"Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades", mencionan en el comunicado.

El partido determinó que será la justicia la que determine responsabilidades "sin privilegios ni excepciones", concluyó.

-----Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial

En el portal de transparencia del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro fue el único funcionario de todo el gabinete municipal que no cuenta con su declaración patrimonial pública disponible.

Aunque también destaca que los otros tres servidores públicos del ayuntamiento que fueron detenidos -Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas- testaron datos de ingresos y otros temas económicos.

En el portal de transparencia municipal aparece una leyenda que justifica que no sean públicas las declaraciones patrimoniales al asegurar que "contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia".

"Se hace del conocimiento que no se cuenta con la autorización expresa de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del gobierno municipal de Tequila, ya que contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a ellos, aunado a lo anterior no se cuenta con el consentimiento expreso de los mismos para hacer pública su declaración.

"No obstante lo anterior en aras del principio de "Transparencia" se publica en un apartado especial el estado que guarda la entrega de las declaraciones patrimoniales hecha por los servidores públicos municipales ante este Órgano de Control Interno en sus diferentes modalidades del ejercicio en curso".

-----Como regidor afirmó dedicarse a la venta y compra de caballos

En junio de 2023, como regidor de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro afirmó en su declaración patrimonial tener ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales, 30 mil eran por la compra y venta de caballos.

El entonces regidor morenista aseguró haber estudiado la licenciatura de Derecho, ser soltero, y tener su domicilio en la colonia Tequila.