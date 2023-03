Relevos siempre serán para bien: PRI ante posible remoción de Chong

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señaló que el Comité Ejecutivo Nacional respetará la decisión que tomen los senadores de su partido, durante la reunión que sostendrán esta tarde, donde se prevé que remuevan a su coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y señaló que desde la dirigencia nacional impulsará los cambios en las coordinaciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y los Congresos locales con la finalidad de trabajar en equipo.

"De hacerse, lo que se ha comentado, los relevos, los cambios, siempre serán para bien, y siempre los impulsaremos para trabajar juntos y en equipo", especificó.

Además, negó que haya división en el partido, derivada de los desencuentros que se presentaron al inicio del actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, cuando el líder de la bancada tricolor en el Senado, abandonó el salón donde se realizaba su reunión plenaria, cuando arribó el dirigente nacional.

"No hay división, se respeta lo que digan. Hay posiciones, como les he dicho, la unidad no es unanimidad, se construyen mayorías en la Cámara, en el Senado, en los Congresos locales, y nosotros estamos siempre para trabajar coordinadamente con quienes estén en las coordinaciones parlamentarias", expuso.

Además, les reconoció a los senadores del PRI y les brindó su respaldo a las decisiones que tomen en la reunión que sostendrán hoy, en el Senado de la República.

"Las y los senadores, no sólo tiene mi respeto, mi afecto, tienen mi reconocimiento y apoyo, son decisiones que habrán de tomar las y los senadores de la República. Yo reconozco el trabajo que han hecho en el Senado y espero que les vaya muy bien en su reunión de las 6 de la tarde. El Comité Nacional siempre estará muy pendiente para fortalecer los trabajos del partido", dijo.