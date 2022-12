Remoción de Monreal no está en la agenda, asegura Narro Céspedes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El senador José Narro Céspedes dijo que el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a senadores y diputados federales a la lealtad, a no traicionar no se personalizó para nadie, ni tuvo una referencia para nadie en lo específico, por lo que es "para quien le quede el saco".

En entrevista expuso que la bancada de Morena en el Senado tampoco tiene en su agenda la eventual remoción de Ricardo Monreal como su coordinador. "Yo creo que él se mantiene al frente, ni ahora, en la plenaria de enero. A menos que él renuncie, pero ya es otro tema".

Destacó que otro tema importante del cónclave en Palacio Nacional fue el llamado presidencial a la unidad y que las bancadas de Morena, del PT, del PVEM y del PES le refrendaron el apoyo al movimiento que encabeza.

Expuso que también el Presidente refirió el tema de sus "tres hermanos", es decir Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, de los cuales dijo cualquiera de los tres sería un excelente candidato presidencial, por lo que "nos llamó a cerrar filas con quién resulte electo en la encuesta de Morena.

"Dijo que los tres son muy competitivos y tiene condiciones para ganar", recordó Narro Céspedes, quien apoya a Marcelo Ebrard al tiempo que reconoció que en este momento "no se ve un piso parejo en la contienda interna".

El también secretario de la Mesa Directiva del Senado, subrayó que no existe malestar de los legisladores del PT, PVEM y PES por la desaparición de la cláusula de vida eterna para los minipartidos, ya que le refrendaron su apoyo al Presidente e incluso Alberto Anaya, anunció que el PT apoyará a Morena después del 2024.

Por su parte, el senador Elí César Cervantes Rojas, cercano a Monreal, calificó como muy productiva la reunión de los diputados federales y los senadores con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se refrenda el compromiso de trabajar para el pueblo de México desde el legislativo.

Expuso que durante el encuentro realizado en Palacio Nacional el presidente reconoció diversos temas en los que el Congreso de la Unión ha aportado para el bien de país, tal es el caso de las reformas en materia electoral y otros temas, con lo que se demuestra que en la bancada de morena no hay tibiezas ni traiciones, es un compromiso leal a México.