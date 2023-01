Renovará Suprema Corte a su presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- En sesión pública solemne presidida por el ministro decano, Luis María Aguilar Morales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su nuevo presidente para los próximos cuatro años.

Los ministros votarán en secreto en cédulas que serán contadas por dos ministros designados para el escrutinio.

Los candidatos a suceder a Arturo Zaldívar necesitan al menos seis de los 11 votos del pleno para ganar la presidencia del máximo Tribunal del país.

Si nadie resulta electo en la primera ronda, se realizará una nueva votación entre los candidatos que acumulen más votos.

En caso de que ninguno de los aspirantes resulte electo en segunda ronda, el procedimiento se repetirá hasta que alguno de los ministros logre los seis votos necesarios para asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro o ministra que resulte electo tomará posesión del cargo el mismo día ante el pleno de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal.

En orden alfabético, estos son los candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña Hernández.

Piden a YazmÍn Esquivel no presentarse a elección

Senadores del Grupo Plural exhortaron a la ministra Yazmín Esquivel a que por “por un principio de decencia cívica” y hasta que la UNAM no determine si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de licenciatura, no asistir o no participar a la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se elegirá al nuevo presidente del máximo tribunal del país.