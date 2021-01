Renuncia secretario general de Gobierno de "El Bronco"

El secretario General de gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, presentó hoy su renuncia al cargo que venía ocupando desde el cuatro de octubre de 2015, y aunque no lo dijo abiertamente, sería para registrarse como precandidato a una diputación federal por el PAN, según han señalado disidentes del partido blanquiazul como el senador Víctor Fuentes Solís.

Durante un acto en Palacio de Gobierno en presencia de su equipo de colaboradores y que fue transmitido por el canal 28 (oficial), González Flores leyó ante el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, una especie de informe de labores, correspondiente a sus más de cinco años de gestión, que incluyó el primer semestre de 2018, cuando fue gobernador interino, ya que Jaime Rodríguez se fue como candidato presidencial independiente.

Hizo alusión a que formó parte de un movimiento histórico que le dio a de Nuevo León el primer gobierno independiente por el voto de más de un millón de ciudadanos.

La política es una pasión no una profesión, dijo González Flores al tiempo de agradecer a 'El Bronco' "la oportunidad que me diste de servir a mi estado, pero hoy, como bien lo sabes, debo continuar mi pasión (la política)".

Expresó que durante su gestión obtuvo la mayor recompensa de quien participa en el sector público, que es tener la tranquilidad de saber que se hicieron bien las cosas. Señaló que "el rumbo del gobierno independiente es firme, tiene bien trazada la ruta, y llevará a Nuevo León a puerto seguro".

En sustitución de González Flores, "El Bronco" designó a Enrique Torres, que se venía desempeñando como presidente del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos. Asimismo, anunció que el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, coordinará las sesiones de la mesa de seguridad.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador rechazó las versiones (de panistas como el senador Víctor Fuentes) en el sentido de que existe una alianza con la dirigencia estatal del blanquiazul para las elecciones del seis de junio, a cambio de candidaturas para funcionarios estatales y de impunidad al equipo de "El Bronco".

"Nosotros no apoyamos partidos, apoyamos personas", dijo "El Bronco" y agregó que del gobierno saldrán candidatos a lo mejor para todos los partidos, no exclusivamente para uno, pues le han comentado algunos de sus colaboradores que los han invitado de diferentes fuerzas políticas.

Expreso que su gobierno garantizará piso parejo en las elecciones, y una vez que todos los partidos tengan definidos sus candidatos, se les convocará para darles la garantía y tranquilidad de que el gobierno trabajará para darles seguridad y combatir la pandemia, "aunque es una responsabilidad federal".

Al aceptar la renuncia de González Flores, para buscar un puesto de elección popular, "El Bronco" le dijo "soy tu jefe en el gobierno, no en tu vida", y señaló que no va a detener a nadie "en su intención de crecer".