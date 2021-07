Renuncia subdirectora general técnica de la Conagua

Palerm Viqueira quien fue Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó su renuncia este jueves con carácter de irrevocable debido a causas ajenas a su voluntad, que de acuerdo con la misiva enviada, de la que EL UNIVERSAL tiene copia: "me obligan a dejar tan loable tarea".

"El pasado 28 de septiembre de 2020, fui honrada por usted para encabezar la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua con la indicación de erradicar la corrupción y recuperar los valores perdidas en esta institución", comentó Palerm Viquira.

Sostuvo que hasta el momento había puesto su mayor esfuerzo y dedicación en el encargo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y trató de lograr avances importantes para el agua en el país, y añadió, " obteniendo resultados que permitirían cumplir con el encargo con que usted me honró, incorporando nuevos procesos con menores costos y detectando y combatiendo la corrupción".

"Le comunico que, hasta la fecha, he puesto mi mayor esfuerzo y dedicación en esta encomienda, tratando de lograr avances importantes para el agua en México, obteniendo. Sin embargo, causas ajenas a mi voluntad me obligan a dejar tan loable tarea. Por ello, hoy renuncio con carácter de irrevocable a la designación de que fui objeto desde 2020, haciéndola efectiva a partir del 1 de julio de 2021", señala el texto.