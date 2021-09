"Repartidores no sabían lo que tenía el paquete que explotó", dice Gobierno de Guanajuato

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, recogieron en moto el paquete y entregaron afuera del restaurante "Barra 1604" en Salamanca, sin saber cuál era su contenido, indicó Sophia Huett Lopez, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

La tarde del domingo el gerente del restaurante "Barra 1604", Mario Alberto Hernández Cárdenas, y Mauricio Salvador Romero Morales, murieron en el atentado con explosivos registrado en el exterior del establecimiento, ubicado en la Avenida Faja de Oro, en la colonia El Deportivo, en la ciudad de Salamanca.

Ambos salieron a recibir una caja tipo regalo presuntamente para Mario Alberto por su cumpleaños.

En entrevista con Carmen Aristegui, Sophia Huett señaló que el joven se encuentra grave y que la mujer resultó con lesiones leves, por lo que ha podido declarar que ellos recogieron el paquete, con apariencia de un regalo de cumpleaños, en una colonia distinta y que les dieron instrucciones de entregar en el exterior.

"Ellos recogieron el paquete en una colonia distinta con la petición de entregarlo en el restaurante, aparentemente con la indicación específica de entregarlo en el exterior... llama la atención porque evidentemente hay conocimiento del manejo del tema, tanto por el mecanismo para accionarlo, ya sea a distancia y por la cantidad del explosivo que permitió un daño muy focalizado".

La secretaría de Seguridad de Guanajuato indicó que no tienen denuncias sobre amenazas o extorsiones y que cuentan con elementos para determinar que el objetivo del ataque era el gerente del restaurante "Barra 1604", Mario Alberto Hernández Cárdenas.

Mencionó que trabajan en coordinación con autoridades federales y que en caso de que atraigan el caso, no tienen ningún impedimento, ya que han trabajado en coordinación.

Por último, mencionó que tampoco no hay ningún problema por seguir el caso por el delito de terrorismo ya que, de hecho, está tipificado en el Código Penal del estado.

"El dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores, y salieron los dos y era un explosivo, esto les causó la muerte, lamentablemente, les enviamos a sus familiares y amigos nuestras condolencias", dijo al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

La detonación de un artefacto en Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de dos personas muertas y varios heridos.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo afuera del restaurante "Barra 1604", ubicado en la Avenida Faja de Oro, en la colonia El Deportivo, en la ciudad de Salamanca.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que "tras el reporte de la detonación de un artefacto que sujetos dejaron en forma de una caja", comenzó con la investigación de los hechos ocurridos afuera de establecimiento ubicado en la avenida Faja de oro esquina con Insurgentes, en la colonia El Deportivo.

En redes sociales circuló una serie de videos donde se aprecia cómo elementos de seguridad que se encontraban en el lugar piden a las personas heridas que se coloquen a un lado de la calle, mientras se observa a dos personas tendidas en la calle.

"Una motocicleta, en la que viajaban dos personas llegó al lugar al filo de las 19:14 horas a entregar una caja, la cual fue recibida por dos masculinos, sin que los individuos les dieran mayores datos", informó en primera instancia la fiscalía.

Alrededor de las 17:14 horas, una persona de un servicio de envíos en moto llegó con un paquete para Mario Alberto, quien salió del negocio junto con Mauricio Salvador Romero Morales, de 41 años y uno de los dueños del lugar. Ambos fallecieron por la explosión provocada cuando se abrió la caja.

Fue un acto terrorista en el que no se descarta la participación de la delincuencia organizada, declaró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.

"No descartamos ninguna línea de investigación, evidentemente el crimen organizado es una de ellas, pero no se descarta ninguna investigación. Lo único que les puedo adelantar de las primeras indagatorias, testimoniales de la gente que ahí estaba, es que sí llegan preguntando por la persona, gerente de este lugar, que es quien sale a recibir este paquete y sucede este hecho tan lamentable", enfatizó el mandatario.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no politizar el hecho y señaló que se debe de castigar a los responsables y que no haya impunidad; afirmó que es probable que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.

El gerente del restaurante "Barra 1604", Mario Alberto Hernández Cárdenas y su socio, Mauricio Salvador Romero Morales, fueron las víctimas que murieron en el atentado con explosivos.

Eddie Romero señaló que su hermano Mauricio Salvador Romero Morales, siempre fue un hombre trabajador, visionario y emprendedor que apostó por el lugar que los vio crecer: Salamanca.

"Pero sobre todo era un hijo querido, hermano entrañable, primo, sobrino y amigo de muchos, y cuando digo muchos, eran muchos los que lo procuraban, porque siempre estaba para quien lo necesitara, siempre alegre, siempre servicial".

A través de su cuenta de Facebook, Eddie escribió que lo que él y su familia se encuentran viviendo no está ni en sus pesadillas más obscuras "pareciera sacado de una película".

Dos días después del ataque, las autoridades de Guanajuato revelaron que eran dos personas las que entregaron el paquete-bomba con apariencia de regalo de cumpleaños a los dueños del restaurante "Barra 1604".

Se trata de dos jóvenes, una mujer y un hombre, quienes recogieron en moto el paquete y entregaron afuera del restaurante en Salamanca, sin saber cuál era su contenido, indicó Sophia Huett Lopez, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

En entrevista con Carmen Aristegui, Sophia Huett señaló que el joven se encuentra grave y que la mujer resultó con lesiones leves, por lo que ha podido declarar que ellos recogieron el paquete en una colonia distinta y que les dieron instrucciones de entregar en el exterior.

"Ellos recogieron el paquete en una colonia distinta con la petición de entregarlo en el restaurante, aparentemente con la indicación específica de entregarlo en el exterior... llama la atención porque evidentemente hay conocimiento del manejo del tema, tanto por el mecanismo para accionarlo, ya sea a distancia y por la cantidad del explosivo que permitió un daño muy focalizado".

La secretaría de Seguridad de Guanajuato indicó que no tienen denuncias sobre amenazas o extorsiones y que cuentan con elementos para determinar que el objetivo del ataque era el gerente del restaurante "Barra 1604", Mario Alberto Hernández Cárdenas.