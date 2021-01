Reportan enfrentamientos en Aguililla, Michoacán

Habitantes del municipio de Aguililla reportaron que desde las primeras horas de este viernes se han suscitado enfrentamientos entre fuerzas federales y estatales, con un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Denunciaron que el CJNG ha obligado a los pocos pobladores que quedan en las comunidades, a vestirse de blanco y salir de sus casas para confrontar a las autoridades.

Uno de los habitantes indicó que los choques a tiros iniciaron esta mañana antes de llegar a la comunidad de El Aguaje, cuando ingresó un fuerte operativo de fuerzas federales y estatales.

Mencionó que los enfrentamientos continúan y se han extendido a otras comunidades, donde también han obligado a los habitantes a servir de escudo humano para el CJNG.

"Los del Cártel Jalisco nos están obligando a todas las familias a que salgamos a confrontar al gobierno; a no dejarlo pasar.

"Y que si no los apoyamos (a los del CJNG) nos van a quitar todo lo que tengamos, nos van a correr o hasta a matar", relató un vecino de El limón de Aguililla.

El hombre, que pidió no se revelara su nombre, aclaró que los pobladores de diferentes rancherías no están de acuerdo en confrontar a las autoridades.

Señaló que todos los habitantes tienen miedo de que los maten las autoridades en un enfrentamiento por culpa del CJNG o por el contrario, el grupo criminal los asesine.

"Estamos asustados y ya no sabemos qué hacer, porque todavía quedamos familias acá que no hemos podido abandonar nuestros hogares", expresó el hombre.

El municipio de Aguililla ha sido el principal bastión y centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

Desde ese punto donde se han registrado los enfrentamientos, la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", han perpetrado cruentos ataques.

Desde el multihomicidio de policías, hasta desaparición y asesinato de habitantes, muchos de ellos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, son algunas de las acciones delincuenciales de esa célula delincuencial.

Desde mediados del 2019, el CJNG ha intentado irrumpir en diferentes municipios de Michoacán y aunque los pobladores se los han impedido, cada vez son más los ataques.