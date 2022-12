Reportan farmacias desabasto de amoxicilina y otros medicamentos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- En días recientes se han reportado complicaciones para encontrar medicamentos como la amoxicilina o ceftriaxona, lo cual implica que los consumidores tengan que buscar en varias farmacias para encontrar el producto.

De acuerdo con la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), dichos medicamentos tienen desabasto intermitente, sin que hasta el momento implique que no haya disponibilidad del producto.

"No son graves los desabastos, pero esto va a determinar muchísimo dos factores. Qué tanto pueda seguir el frío y cómo sigue el contagio de la gripe, influenza y Covid. De esto va a depender si se puede agravar el desabasto intermitente. De momento no lo hay", dijo el presidente de la Unefarm, Juvenal Becerra.

Puedes consultar el sitio web de la Unefarm para ver disponibilidad

El directivo invitó a la población a consultar en el sitio web de la Unefarm, en caso de que no encuentre un medicamento, para obtener ayuda para localizar una farmacia donde haya disponibilidad.

"Si hay algún paciente que no encuentre algún medicamento, la Unefarm cuenta con una red de 5 mil farmacias en la dirección donde el cliente puede hacer su pregunta y su requerimiento y se les ayuda a localizar el medicamento", dijo el directivo.

En el mismo sentido, el director Comercial de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), Marcos Pascual, dijo que pueden presentarse faltantes por zona o punto de venta; sin embargo, se descarta desabasto de medicamentos.

---Sin desabasto

"No hay desabasto y la disponibilidad se normalizará a partir del próximo mes. Ninguno de los fabricantes han reportado salida o cancelación de sus marcas o líneas de medicamentos", explicó.

De acuerdo con el representante de la Anafarmex, existen faltantes en vitamínicos específicos como Vitamina C, Complejo B y en antibióticos Cefuroxima inyectable.