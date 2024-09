Reportan inconsistencias en notificaciones del Simulacro 2024

En la explanada del Zócalo capitalino, los teléfonos celulares de quienes participaron en el Simulacro Nacional 2024 registraron diferencias en la prueba de alertamientos y mensajes que debían recibir los equipos móviles, pues mientras en algunos casos llegaron hasta 3 veces, otros no lo recibieron.

La alarma sísmica, emitida por el Sistema de Altavoces de la CDMX, sonó a las 11:00 horas, y casi un minuto después, comenzaron a llegar los alertamientos a los equipos de algunos transeúntes, lo cual se constató durante la realización del ejercicio.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, fue de los primeros en salir del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para dirigirse a la explanada del Zócalo peatonal, donde previo a la activación de la alarma sísmica, había paseantes tomando fotos de dicho espacio público que a esa hora lucía poco transitado.

Batres permaneció en la explanada menos de 5 minutos, para posteriormente dirigirse a las instalaciones del C5, donde dará el reporte del simulacro, mientras que en la plancha de concreto continuaron los trabajadores de Gobierno y de edificios públicos de la zona que fueron evacuados, como parte del ejercicio.

"Alerta presidencial" no suena en todos los dispositivos

La alerta prometida en celulares sonó sólo en algunos dispositivos, mientras que otros recibieron la alerta tres veces con el mensaje: "este es un simulacro, este es un simulacro".

Capitalinos reportaron que en sus celulares no llegó ninguna de las tres alertas que sonaron en otros aparatos.

Destacaron que posiblemente la falla fue porque es la primera vez que se hace la dinámica.

Autoridades elaboran diagnóstico en celulares sobre la falla en la alerta sísmica, indica títular de la Agencia Digital CDMX

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que durante el Simulacro Nacional 2024 no llegaron todos los mensajes de alertamiento, por lo que se tiene que mejorar el protocolo.

"Durante la detonación de la alarma sísmica del simulacro nacional no llegaron todos los mensajes del nuevo protocolo de alertamientos. Estamos trabajando todos los involucrados para diagnosticar la falla y corregir", compartió en su cuenta de X.

"Es la 1era vez que corríamos el protocolo y tenemos que mejorar", mencionó en su mensaje en redes sociales.

Como parte del simulacro de sismo de este 19 de septiembre estaba previsto que llegara a todos los celulares de quienes habitan en la Ciudad de México y área conurbada, un mensaje de texto de alerta, sin importar la compañía telefónica y tampoco si se contaba con conexión a internet o saldo.