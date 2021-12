Reportan la desaparición del chef Manny Inzunza en Mazatlán

La familia del Chef Manny Inzunza lanzó una alerta de búsqueda por su desaparición luego de salir de su trabajo en el restaurante de mariscos Arca 81 Real Pacífico, ubicado en Mazatlán y abordar su auto Versa color plata, matrícula VLG687-A.

Su esposa, Elizabeth "N", subió a redes sociales su fotografía en busca de datos que le permita conocer su paradero, puesto que este el domingo pasado, concluyó sus labores como chef a las seis de la tarde, le envió unos mensajes y después, no tuvieron más datos de él.

El restaurante de mariscos Arca 81 Real del Pacífico, se encuentra sobre la avenida Oscar Pérez Escobosa, número 60008 y brinda sus servicios a su clientela de las once de la mañana a las seis de la tarde, por lo que la familia de Manny Inzunza, extrañan que este no haya llegado a su casa por la noche, ni responda las llamadas telefónicas.

A través de redes sociales se divulgó su fotografía y datos sobre el lugar donde fue visto por última vez el domingo pasado y la comunicación por mensaje de texto que tuvo con su esposa, para después no responder ninguna llamada.