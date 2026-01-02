Reportan primer feminicidio del año en Durango

logo pulso
Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo el 1 de enero; el agresor sigue prófugo.

Por El Universal

Enero 02, 2026 06:40 p.m.
Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo en el municipio de Tamazula, lo que fue identificado como el primer feminicidio del año en Durango.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron la tarde del 1 de enero, cuando la víctima fue atacada con un arma punzocortante al interior de su domicilio, presuntamente por su esposo, quien se dio a la fuga. A pesar del operativo desplegado, hasta el momento no se ha logrado su captura.

La mujer fue trasladada vía aérea desde la comunidad de El Durazno hasta el Hospital Integral de Tamazula, sin embargo, llegó sin signos vitales.

El reporte médico indicó que la víctima presentaba múltiples heridas en abdomen, manos, pecho y cuello.

Julieta Hernández Camargo, activista y presidenta de la asociación Sí Hay Mujeres en Durango, señaló que el caso presenta las características de un feminicidio, al tratarse de un ataque presuntamente cometido por el esposo tras el consumo de alcohol.

"Es muy lamentable que sigamos en Durango con violencia hacia las mujeres en su máxima expresión como es el feminicidio, y también es terrible que se den con tanta saña como fue en este caso", expresó.

Hernández Camargo recordó que Durango mantiene 16 municipios con Alerta de Violencia de Género. Detalló que en enero del año pasado no se registraron feminicidios, pero 2025 cerró con 11 asesinatos de mujeres, de los cuales seis fueron clasificados como feminicidios por la fiscalía estatal.

