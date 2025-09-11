logo pulso
Reportan sexto fallecimiento tras explosión en Iztapalapa

El hombre era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 11:35 a.m.
A
Reportan sexto fallecimiento tras explosión en Iztapalapa

El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que está mañana falleció otra de las víctimas de la pipa incendiada en el Puente de la Concordia, con las que suman 6 muertes por este suceso. 
Batres detalló que el hombre era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza, y presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.
"Lamentamos informar del fallecimiento de una persona lesionada en el accidente ocurrido ayer en Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx "Gral. Ignacio Zaragoza", falleció esta mañana tras presentar complicaciones críticas", publicó en su cuenta de X.
Hasta el momento, el ISSSTE atiende a 32 pacientes en diversas unidades. 

