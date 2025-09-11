Reportan sexto fallecimiento tras explosión en Iztapalapa
El hombre era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza
El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que está mañana falleció otra de las víctimas de la pipa incendiada en el Puente de la Concordia, con las que suman 6 muertes por este suceso.
Batres detalló que el hombre era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza, y presentó complicaciones que derivaron en su fallecimiento.
"Lamentamos informar del fallecimiento de una persona lesionada en el accidente ocurrido ayer en Lomas de Zaragoza, Iztapalapa. El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx "Gral. Ignacio Zaragoza", falleció esta mañana tras presentar complicaciones críticas", publicó en su cuenta de X.
Hasta el momento, el ISSSTE atiende a 32 pacientes en diversas unidades.
no te pierdas estas noticias
Reportan sexto fallecimiento tras explosión en Iztapalapa
El Universal
El hombre era atendido en el Hospital Regional en Zaragoza
Sheinbaum pide modificar presupuesto del PJF
El Universal
Antes de salir, los antiguos ministros enviaron el presupuesto con 15 mil millones de pesos adicionales
IMSS-Bienestar implementa medicamento de Cuba para pie diabético
El Universal
Se calificó este medicamento cubano como "un medicamento innovador"