Reportan sismo en Chetumal de 5.5 grados; no se reportan daños

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo sismo se registró la mañana de este miércoles, ahora de 5.5 grados de magnitud con epicentro en Chetumal, Quintana Roo.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 09:16 a 262 kilómetros al sureste de Chetumal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que el sismo ocurrió a 38 kilómetros al Nor-noroeste de Guanaja, Honduras, y a aproximadamente 262 kilómetros de las costas del estado.

Además, informó que realizó recorridos en los diferentes edificios para su valoración física. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

---Reportan sismo en Oaxaca de 4.5 grados; epicentro fue en Salina Cruz

Poco antes se registró un sismo de 4.5 de magnitud con epicentro al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, ocurrió a las 8:30 de esta mañana. Tampoco se reportaron afectaciones.

Por este evento no se activó la Alerta Sísmica y hasta el momento, las autoridades de Oaxaca no reportan afectaciones.

Otros sismos, mayores a 4 grados de magnitud reportados en las últimas 20 horas fueron:

-Magnitud 4.0 01:46 al SUROESTE de TONALA, CHIAPAS

-Magnitud 4.1 23:19 al NOROESTE de TAPACHULA, CHIAPAS

-Magnitud 4.0 22:17 al NORESTE de PETATLÁN, GRO

-Magnitud 4.6 20:24 al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX

-Magnitud 4.1 10:09 al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX

-Magnitud 4.1 03:31:06 al OESTE de CD HIDALGO, CHIAPAS.