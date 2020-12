Reprueba AMLO cachetada de mujer a un miembro de la Ayundatía de Presidencia en BC (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la agresión que sufrió un integrante de la Ayudantía de la Presidencia –Abraham Vázquez- durante su pasada gira de trabajo por Baja California y pidió a los ciudadanos que no haya agresiones porque su equipo de apoyo no es el Estado Mayor Presidencial.

"Hubo un incidente de unas protestas, porque no bajé el vidrio, porque no lo puedo bajar, me lo tienen recomendando, y una joven le pegó una cachetada a un compañero de la Ayudantía, a Abraham, quiero expresar mi solidaridad con Abraham porque resistió estoicamente sin decir nada, ya se disculpó la joven por lo que hizo".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador expresó que ese tipo de incidentes tienen que ver con los cambios que se están dando en Baja California donde gobernó el PAN por 30 años y a hora es distinto.

"Muchos simpatizantes de esa organización están molestos y ya no son las mismas reglas, tengo entendido que ellos tienen una ONG que recibían apoyos y ahora ya no es así, todo se entrega de manera directa, ahí va ir poco a poco cambiando el preceder de la gente".

El titular del Ejecutivo dijo que la regla es que no haya agresiones, que no haya violencia, porque eso es indebido.

"Abraham es un profesional, creo que es politólogo, nosotros no llevamos guardaespaldas, se acerca la gente y todo, no es como antes. No se deben de valer que pueden acercarse, porque aunque tenga el vidrio los estoy escuchando, no es blindado, y los compañeros que van de la Ayudantía van a recoger los escritos de la gente, no es el Estado Mayor Presidencial".

El Mandatario pidió que la mujer que se manifestó en Playas de Rosarito tiene que decir si pertenece a una organización, aclarar desde cuándo no le llegan las medicinas, porque todo debe conocerse no ocultarse nada.

