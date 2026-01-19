Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo
Tras ser hallado, el bebé fue llevado al Seguro Social para recibir atención médica urgente.
HERMOSILLO, Son., enero 19 (EL UNIVERSAL).- La Policía Municipal de Hermosillo adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.
Fue a las a las 03:30 horas, cuando el bebé de 32 semanas de gestación fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola.
Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.
Se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica.
Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.
