logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Fotogalería

Guía para identificar modelos accesibles y eficientes en tecnología móvil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo

Tras ser hallado, el bebé fue llevado al Seguro Social para recibir atención médica urgente.

Por El Universal

Enero 19, 2026 01:48 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

HERMOSILLO, Son., enero 19 (EL UNIVERSAL).- La Policía Municipal de Hermosillo adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.

Fue a las a las 03:30 horas, cuando el bebé de 32 semanas de gestación fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola.

Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.

Se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo
Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo

Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo

SLP

El Universal

Tras ser hallado, el bebé fue llevado al Seguro Social para recibir atención médica urgente.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 para este lunes
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 para este lunes

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 para este lunes

SLP

El Universal

Este lunes 19 de enero, los beneficiarios cuyo apellido inicia con 'M' recibirán la Pensión Bienestar 2026.

Ante rumores de salida de Movistar, ¿debo registrar mi celular?
Ante rumores de salida de Movistar, ¿debo registrar mi celular?

Ante rumores de salida de Movistar, ¿debo registrar mi celular?

SLP

El Universal

Movistar en México promueve el registro de líneas telefónicas como medida de seguridad para sus usuarios

Cae líder de facción Beltrán Leyva en Sinaloa, anuncia Harfuch
Cae líder de facción Beltrán Leyva en Sinaloa, anuncia Harfuch

Cae líder de facción Beltrán Leyva en Sinaloa, anuncia Harfuch

SLP

EFE

Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana participaron en el operativo