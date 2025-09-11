Rescatan a perrita embarazada tras explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El incendio provocado por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, el pasado miércoles 10 de agosto, ha dejado a decenas de lesionados.

Ante el accidente, diversos grupos de rescatistas y otras autoridades han sumado esfuerzos para atender a los animales que resultaron heridos y afectados durante este incidente.

Es el caso del grupo "Huellitas, amor sin fronteras", liderado por Ana Silvia Díaz, quienes a través de sus redes sociales, compartieron un comunicado informando que atenderán a los perros, gatos, y otros animales que se hayan visto afectados por el siniestro.

"Extendemos también nuestro reconocimiento a quienes, con valentía y compasión, se ocuparon de ayudar no solo a las personas, sino también a los seres sintientes que fueron víctimas del fuego en este accidente, porque cada día hay más conciencia sobre ayudar aquellos que no tienen voz", se lee en el comunicado.

Rescatan a perrita embarazada que sufrió quemaduras

A través de los mismos canales, el grupo dio a conocer el caso de una perrita embarazada que rescataron, a la cual llamaron Cereza, quien fue atendida lo antes posible luego de que se realizó su reporte al refugio.

Según lo que informaron, la mascota logró salir de las llamas con fuertes quemaduras; fue trasladada para recibir atención veterinaria, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia.

"Cereza" tuvo 5 pequeños cachorros, quienes fueron reunidos con su mamá luego de someter a la perrita a un lavado de heridas, para prevenir infección en las lesiones.

"Estoy muy impresionada de la fuerza que Cereza tuvo para poder salir de ese accidente y de poder salvaguardarse junto con sus bebés...ella tuvo esa confianza con nosotros, de que la estábamos ayudando", confesó en una transmisión en vivo la administradora de la página.

Agregó que el refugio hará todo lo posible por seguir brindando la mejor atención médica a Cereza y a sus cachorros durante su recuperación.

Asimismo, el grupo hizo un llamado a los usuarios para compartir sus publicaciones, realizar donativos y reportar cualquier otro caso de seres sintientes que necesiten atención. También expresaron su más sentido pésame y su solarización con todas las familias que fueron víctimas del terrible incidente.