OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Rescatan a tigre de bengala y leona africana en Michoacán

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia logra rescatar a dos felinos abandonados

Por El Universal

Febrero 07, 2026 08:14 p.m.
A
Rescatan a tigre de bengala y leona africana en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde durante un operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Profepa y el Ejercito Nacional resguardaron una leona africana y a un tigre de bengala abandonados en Jiquilpan, Michoacán.

Ante esta diligencia dentro de un inmueble abandonado, se localizó a dos felinos que se encontraban en una jaula sin techo, rodeados de basura y en malas condiciones de salud.

La Profepa a través de redes sociales, confirmó que ambos felinos fueron trasladados a la ciudad de Morelia para atender su condición médica y tener mejores condiciones de resguardo.

De igual manera, afirmó que se elaborará un dictamen pericial de los ejemplares resguardados y se presentará la denuncia correspondiente.

