Rescatan a víbora de 3 metros en Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Elementos de Protección Civil y de la Policía Bancaria e Industrial rescataron a una víbora de aproximadamente tres metros de largo que fue encontrada dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Un vecino de la colonia Segunda Ampliación Presidentes encontró al reptil dentro de su hogar, por lo que pidió ayuda a patrulleros de la zona.

Los policías solicitaron apoyo de rescatistas de Protección Civil de la alcaldía, quienes ingresaron al domicilio y aseguraron a la víbora.

Los rescatistas trasladaron al animal a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en la alcaldía Xochimilco.

Los médicos veterinarios de la BVA valorarán al reptil para poder liberarla en su hábitat natural.