Rescatan sin vida a cuarto minero atrapado en Sinaloa

Autoridades mexicanas localizaron sin vida al cuarto y último trabajador que había quedado atrapado tras un derrumbe en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, noroeste del país, que colapsó el pasado 25 de marzo, en el que otros dos mineros fueron rescatados vivos y uno más muerto.

Gobierno México rescate minero Sinaloa

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó del hallazgo del cuerpo del hombre, identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, quien fue localizado a las 02.15 hora local (08.15 GMT), tras 33 días de operaciones ininterrumpidas.

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, alrededor de las 15:00 hora local (21:00 GMT), cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina, estructura donde se acumulan los residuos de la extracción.

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Cronología del caso y rescate

Al momento del siniestro había 25 trabajadores dentro del yacimiento, de los que 21 lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapados.

Tras los trabajos de rescate, fueron localizados con vida José Alejandro Cástulo Colín, la noche del 29 de marzo, y Francisco Zapata Nájera, el 7 de abril.

Asimismo, el 8 de abril fue recuperado el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera.

Tras el hallazgo del último minero, el Gobierno de México y las autoridades locales aseguraron que mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).