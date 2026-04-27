Choque y volcadura en el México-Laredo deja un lesionado

CIUDAD VALLES. Un choque entre dos vehículos terminó en volcadura la mañana de este lunes en el bulevar México-Laredo, con saldo de un hombre lesionado.

El accidente ocurrió cuando Mariano Hernández, de 66 años y vecino del ejido Las Huertas, conducía una camioneta tipo SUV Mercury e intentaba incorporarse a la calle Padre Xavier, en el fraccionamiento Central Comercial.

Al realizar la maniobra, fue impactado en el costado por un automóvil Ford que circulaba sobre el bulevar de sur a norte. El golpe provocó que ambas unidades salieran del carril y que la camioneta terminara volcada.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes atendieron al conductor de la camioneta. Aunque presentaba golpes, no fue necesario su traslado a un hospital.

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Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.