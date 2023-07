"Rescate de AMLO a Pemex no frena corrupción": columnista del WSJ

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- El "rescate" que anunció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Pemex no hace nada contra la corrupción imperante en la empresa, o su politización; en cambio, podría agravar las cosas, advierte Mary Anastasia O'Grady en su columna semanal de opinión en The Wall Street Journal.

El anuncio, por parte del director general de Pemex, Octavio Romero, de que el gobierno de México intervendría para refinanciar la deuda de Pemex se produjo después de la explosión, el pasado 7 de julio, de la plataforma de enlace Nohoch-A, en el campo de Cantarell, y después de que Fitch rebajara la calificación de la petrolera estatal. Poco después, Moody's colocó a Pemex en perspectiva "negativa", tras haberla mantenido como estable.

"El rescate reducirá el coste de los préstamos de Pemex aproximadamente a la mitad, pero no hace nada para aliviar la mala gestión, la corrupción, la ineficacia y la politización de la empresa. Puede que empeoren las cosas al eliminar la presión del mercado. Pero es una admisión de que Pemex no puede salir por sí mismo de su agujero de deuda de 107 mil millones de dólares", escribió O'Grady en su artículo, titulado "AMLO Plays a Shell Game With Pemex" (AMLO juega al juego de timar con Pemex).

La explosión en la plataforma de producción de gas, que dejó dos trabajadores muertos, se convirtió en motivo de polémica. Organizaciones como Greenpeace, denunciaron un derrame de crudo que el 12 de julio se extendía por unos 400 kilómetros cuadrados. El gobierno lo calificó de "imprecisiones y exageraciones".

Pemex dijo que cerró casi "todos los pozos de la zona" y perdió 700 mil barriles de producción de petróleo, pero el sábado por la tarde, afirmaba haber recuperado 600 mil barriles de capacidad de producción.

El accidente, a decir de la columnista, "fue algo más que un contratiempo para Pemex, otrora símbolo del nacionalismo mexicano".

El 14 de julio, la agencia de calificación Fitch redujo la "calificación de incumplimiento del emisor" de Pemex de BB- a B+. La agencia también dijo que está rebajando "aproximadamente 80 mil millones de dólares de las notas internacionales de Pemex en circulación a 'B+/RR4 desde 'BB-'".

La agencia alertó que la rebaja "refleja el impacto ambiental y social asociado con múltiples accidentes en las instalaciones operativas de Pemex desde febrero de 2023". Alegó, además, preocupaciones sobre "la capacidad y voluntad del gobierno mexicano para mejorar materialmente la posición de liquidez de la empresa y la estructura de capital en los próximos dos años sin concesiones de los acreedores".

Aunque López Obrador tachó de "insignificante" la rebaja en la calificación de Fitch e insistió en que se "exageró" en los daños causados por el accidente, O'Grady consideró que "el anuncio del sr. Romero de que el Estado asumirá el papel de recaudar dinero para la empresa parece una respuesta directa a la creciente preocupación de los inversores de que la empresa es una mala apuesta crediticia".

Recordó que cuando López Obrador asumió la presidencia, en diciembre de 2018, Romero aseguró que al final del sexenio la producción diaria de crudo de Pemex llegaría a más de 2 millones 624 mil barriles. En junio, la producción de crudo fue de 1.56 millones al día, incluidas las asociaciones.

"López Obrador achaca el bajo rendimiento de Pemex a la gestión de la empresa bajo administraciones anteriores y a la reforma energética de 2014, que abrió el mercado a una competencia limitada. Naturalmente, su solución es llenar la empresa de leales y tratar de restaurar su poder de monopolio en la perforación y también en las actividades derivadas como el refinado", concluyó la columnista.