"Resistiremos unidos", dice García Cabeza de Vaca a otros partidos

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reconoció la solidaridad de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano para evitar la realización de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir la desaparición de poderes en Tamaulipas, luego de la orden de aprehensión librada en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario calificó el hecho como un "uso faccioso de las instituciones en contra del federalismo democrático y plural de nuestro país".

El gobernador respondió al posicionamiento de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y MC en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quienes anunciaron que no apoyarán la realización de un periodo extraordinario. Los diputados y senadores del PAN, partido al que pertenece el gobernador, advirtieron que no respaldan la idea de "desaparecer poderes del estado libre y soberano de Tamaulipas, por ser un ataque directo al pacto federal, el cual todos estamos obligados a respetar".

Por su parte los legisladores del PRI también rechazaron la posibilidad argumentando que el uso de la mayoría legislativa para intervenir en las decisiones de poderes e instituciones autónomas "debilita el Estado de Derecho, genera incertidumbre y confronta a la sociedad". En ese mismo sentido se pronunció la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), al advertir que no avalará un periodo extraordinario y exigir nuevamente al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral. Por su parte, los legisladores del PRD señalaron que convocar a un periodo extraordinario para una posible desaparición de poderes en Tamaulipas "requiere de un análisis más profundo".