“Respirar me lastima, la piel me pesa”

Ciudad de México.- Aunque Esperanza agradece que Pedro fue uno de los 27 sobrevivientes del incendio en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, siente perdida la vida de su hijo, pues el fuego le provocó daño físico y neurológico incapacitante.

Cuatro meses han pasado desde aquella noche y, con dificultad por la pérdida de capacidades cognitivas, Pedro alcanza a describir el dolor físico que sufre, infligido por quemaduras de tercer grado y que no es menor al malestar sicológico, pues todas las noches padece pesadillas en las que su cuerpo nuevamente queda atrapado por las llamas.

“No puedo dormir, tengo pesadillas… Desde la punta de mi mano la carne me duele y la piel todavía me quema. Mi pecho me lastima al respirar y la piel me molesta y me pesa”, dice el joven de 28 años.

El trauma y la asfixia por humo causaron que Pedro, cuyo nombre se modificó para proteger su identidad, perdiera la memoria y por momentos esté incapacitado para realizar actividades como hablar, ponerse la ropa o comer; por ello debe ir acompañado a todos lados por su madre.

El hondureño olvidó por qué salió de su país, así como sus metas tras cruzar a Estados Unidos y detalles de lo ocurrido la noche del lunes 27 de marzo cuando la estación migratoria se incendió.