Restaurante ignoró a un mesero accidentado

A-AA+

Tras el homicidio de un cliente en el restaurante La Polar, familiares de Fernando, un mesero y cocinero que sufrió un accidente mientras trabajaba, denunciaron la impunidad en su caso y aprovecharon para exigir justicia.

El 5 de diciembre de 2021, Fernando Jiménez Espinoza sufrió fracturas en pierna y brazo luego de que se desplomara el elevador del sitio cuando intentaba alcanzar a un cliente que se iba sin pagar.

El accidente ocurrió cuando el confinamiento por la pandemia de Covid-19 estaba por finalizar y los dueños del restaurante suspendieron el aseguramiento de sus empleados ante el IMSS, por lo que el trabajador de 33 años fue llevado, tras varios días, al hospital de Lomas Verdes, en Naucalpan, donde murió el 20 de enero de 2022.

"Una ambulancia lo llevó a un hospital particular porque no tenía seguro, cuando se lo llevaron, los dueños mandaron a lavar la sangre, amenazan a los demás trabajadores para que no graben y reparan el elevador y como si no hubiera pasado nada", narró una hermana del fallecido.

Agregaron que la demanda que interpusieron avanza.