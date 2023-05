Restos localizados en Hermosillo no son del hijo de Cecilia Flores

A-AA+

HERMOSILLO, Son., mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Una vez más las esperanzas se desvanecen para Ceci Patricia Flores Armenta, quien el pasado 4 de mayo, a través de un reporte anónimo, localizó restos humanos y pensó que pudieran ser su hijo Marco Antonio, pero la confronta de ADN dijo lo contrario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó este lunes 8 de mayo que el resultado del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense dio Negativo a la confronta de ADN con Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

El hallazgo positivo se derivó de una jornada de acompañamiento de búsqueda coordinado por personal de esta Fiscalía, a solicitud de Cecilia Flores, con la participación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) Policía Estatal y Guardia Nacional.

"Se mantienen los análisis por personal de Servicios Periciales para identificar los restos y poder entregarlos a familiares. Las investigaciones se mantienen", comunicó la Fiscalía de Sonora.

La desaparición del joven Marco Antonio Sauceda Rocha, de 31 años de edad, el 4 de mayo del 2019, dio origen de la creación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

A la fecha, este grupo ha logrado localizar cuerpos y restos óseos de más de 2 mil personas y ha ubicado a cientos personas con vida; además de varios crematorios clandestinos en diferentes municipios del estado.

Sin embargo, de acuerdo con las fichas de búsqueda elaboradas por la propia organización, todavía hay más de 4 mil desaparecidas, sin contar todas aquellas que no han sido reportadas.

Ceci Patricia compartió en sus redes sociales, su sentir tras recibir los resultados de ADN por parte de las autoridades de Sonora.

"Me acaba de informar la Fiscalía que los restos que encontré el 4 de mayo no son de mi hijo".

"Pensé que por fin podría llevarlo a casa, llorarle y abrazarme a su recuerdo".

"No dejaré de buscarlo ni de buscar, porque todavía hay muchas historias y cariño escondido entre la tierra", externó.