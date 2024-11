"Resultados de Operativo Enjambre, por investigación e inteligencia: Sheinbaum

Después de realizarse un "Operativo Enjambre" en Estado de México donde se detuvo a siete funcionarios públicos por nexos con la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó su estrategia de seguridad, además que hubo investigación "que venía de antes".

En su conferencia mañanera de este lunes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo resaltó una estrategia "en los lugares de mayor incidencia delictiva que había iniciado con el presidente López Obrador, pero que ahora lo estamos haciendo en más lugares y con una metodología que hemos estado trabajando, que se deriva de aquella que hicimos en la Ciudad de Barrio Adentro".

"Cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia (...)", mencionó al señalar que esto no se hacía en el esexenio del expresidente Felipe Calderón en "la guerra contra el narco" donde todo quedaba fuera de la ley.

"Aquí hay investigación e inteligencia, con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación del Estado de México, y tuvieron el apoyo de la Secretaría y de las Fuerzas Federales", refirió.

Rechazó que no pueden haber funcionarios públicos con protección como presidentes municipales o jefes de policías, además de estar relacionados con la delincuencia.

Lamentó el sucidio de Isidro Cortés, jefe de policía de Texcaltitlán, en el marco de este operativo.

Recordó que la estrategia de Seguridad de su gobierno contempla la atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones.

Sheinbaum Pardo refirió que contra la violencia hacia la mujer se plantea un modelo similar al de Seguridad presentado recientemente: Prevención, atención a las causas y cero impunidad.

"Dentro del marco de la ley, de los derechos humanos, no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidio", dijo.

"También debe haber un Poder Judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción", añadió.