Retan a AMLO a ir al Senado a condecoración de Poniatowska

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Senadoras del PAN retaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a no ser "cobarde" y "tener pantalones" para asistir como invitado al Senado a la sesión solemne donde se le entregará la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

Las panistas retaron al presidente, luego de que López Obrador anunció esta mañana que no asistirá a la ceremonia de imposición de la Medalla Belisario Domínguez, porque puede haber agresiones y faltas de respeto hacia su persona, además que debe cuidar la investidura presidencial.

Xóchitl Gálvez dijo en entrevista que "el Presidente en el fondo es un sacón. Pone vallas para las mujeres y no viene a dar la cara. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada, nada que no hiciera Layda (Sansores) mega peor. Somos mujeres educadas".

La senadora del PAN, Llily Téllez, retó al Presidente a no desairar al Poder Legislativo y le exigió que "tenga pantalones, no sea cobarde".

"Deje de hacerse la víctima, porque él es el victimario y ojalá me lo encuentre, porque por cobarde no quiere venir. No es un demócrata, no quiere venir a escuchar. Pero, donde me lo encuentre presidente, le voy a hacer el reclamo puntual", expresó la senadora de Sonora.

"Él pisoteó la investidura presidencial saludando a la mamá de ´El Chapo´ Guzmán, que no venga con tonterías el Presidente. Le exijo al Presidente que venga al Senado, le exijo que se presente, que dé la cara, que no sea cobarde. Pero, le exijo que tenga pantalones, que venga al Senado de la República sí es demócrata", añadió.

El senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que el presidente López Obrador comete una "descortesía brutal" al desairar a Elena Poniatowska por no asistir como invitado al Senado.

"Pero, creo que ha cometido descortesías brutales (...) para mí es una falta de respeto al Senado de la República y también lo es a una mexicana excepcional, como Elenita Poniatowska", dijo Delgado en entrevista.

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que el Presidente debe dejar de lado las estridencias en las que, supuestamente, incurre la oposición y venga a atestiguar la entrega de la medalla.

"Creo que esta ha sido una oposición bastante mesurada y prudente, que de repente hay estridencias en el pleno, las hay de todas las fuerzas políticas en el pleno. Pero, el presidente debe dejar eso de lado y también las y los senadores debemos dejar esto de lado en un día tan importante como la colocación de la Medalla Belisario Domínguez, además a una mujer tan representativa, tan histórica y cercana también al presidente", indicó.

La senadora por Morena, Antares Vázquez, consideró que "no hay condiciones" para que López Obrador acuda a la vieja casona de Xicoténcatl.

"No tenemos mucho que ocultar al respecto, aquí es un montaje todos los días, hacen un show del Senado, que se ha vuelto un teatro. Entonces, efectivamente entiendo la postura del presidente, la lamento. Pero, entiendo que el presidente no quiere exponer la investidura presidencial ante situaciones como estas", declaró.