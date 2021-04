Retiran de cédula de vacunación a enfermera que fingió vacunar

En relación a una denuncia publicada en redes sociales donde una joven refirió que en la sede de vacunación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero, una enfermera engañó a su tío haciéndolo creer que le aplicó la vacuna Sputnik V contra Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció el error y pidió una disculpa.

Asimismo, expuso que se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación.

El IMSS también indicó que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación correspondiente y que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación.

La denunciante publicó un video donde se observa que la enfermera inyecta al hombre, pero no le aplica nada y le retira la aguja; este video fue compartido por el diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, pidiendo información sobre el tema, pues aseguró que, de ser cierto, se trataba de un crimen.

La usuaria que denunció que al percatarse de que no se le aplicó nada a su familiar, se acusó a la enfermera con un superior y "efectivamente reconoció que fue un ´error´ que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros".