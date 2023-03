Retiran del caso a juez que excarceló a agresor de María Elena Ríos

A-AA+

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Tras ser objeto de denuncias por presuntos actos de corrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) determinó recusar al juez Teódulo Pacheco Pacheco del caso de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca y sobreviviente de tentativa de feminicidio cometida a través de un ataque con ácido, con lo cual ya no conocerá de su causa legal.

Se trata del juez que otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la joven.

Posteriormente, cuando la saxofonista esperaba que se notificará por escrito el fallo para poder impugnarlo, dicho juzgador decidió "irse de vacaciones", por lo que la joven señaló presuntos actos de corrupción y un pacto entre su agresor y el juez.

La también activista comentó en entrevista que en tres ocasiones había pedido por escrito la recusación de este juez, es decir, que ya no estuviera al tanto del caso y por lo tanto no volviera a estar a cargo de audiencias que forman parte del proceso, pero hasta ahora sin éxito.

No obstante, en una audiencia extraordinaria que solicitó el equipo legal de Malena, que encabeza la jurista Diana Cristal González Obregón, el fallo fue a favor de la víctima, por lo que el juez ya no conocerá más del caso.

Anteriormente, Teódulo Pacheco fue señalado por Ríos Ortiz por hacer válidas pruebas sin sustento para cambiar la medida preventiva de su presunto agresor.

Asimismo, añadió que el juez, así como otros que forman parte del proceso que enfrenta desde el 9 de septiembre de 2019, aprobó 15 amparos de la defensa, lo que impide que el proceso llegue a etapa de juicio.

María Elena y su abogada impugnaron también la decisión de Pacheco del arresto domiciliario para Vera Carrizal; sin embargo, hasta la tarde no se asigna sala para que las y los magistrados revisen su actuar.