Retiran estudio que CDMX usó para justificar uso de ivermectina

La plataforma científica SocArXiv retiró el artículo a favor del uso de ivermectina para el tratamiento en pacientes de Covid-19, el cual fue realizado por funcionarios y colaboradores del Gobierno de Ciudad de México, entre ellos la Secretaria de Salud, Oliva López, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, y de Gobierno Digital, Eduardo Clark.

Philip N. Cohen, director de SocArXiv, anunció el retiró del artículo, siendo éste el primero que eliminan de la plataforma SocArXIV, luego de que Juan Pablo Pardo-Guerra, un profesor de sociología de San Diego, California, hiciera dicha solicitud tras recordar que en los kioscos de pruebas de la Ciudad de México se entregó un botiquín con ivermectina a los casos positivos a Covid-19 cuando ya estaba desacreditada su eficacia, además de que en el estudio no se informó a los pacientes sobre los riesgos de utilizar dicho medicamento

De título "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México", este trabajo fue escrito por José Merino, Víctor Hugo Borja, Oliva López, José Alfredo Ochoa, Eduardo Clark, Lila Petersen y Saúl Caballero. Dicha publicación fue reemplazada solo con los metadatos del documento.

El director de la plataforma científica explicó que la decisión se debe a que la publicación es potencialmente dañina, porque difunde información errónea, promoviendo un tratamiento medicamento no aprobado y que es resultado de la poca ética del gobierno de la Ciudad de México de distribuir un medicamento no estaba comprobado su eficacia y que, además, los autores no revelaron su conflicto de interés, lo que generó un intercambio de acusaciones con José Merino.

Al respecto, este viernes el director de la ADIP difundió una carta en sus redes sociales donde se dijeron "preocupados" por la eliminación de la publicación y cuya decisión de retirar el documento "se basa en argumentos erróneos, falta de comprensión y varias declaraciones falsas".

"Nos parece extremadamente poco ético, colonialista y autoritario, que en ausencia de un argumento serio, cierres una obra por motivaciones políticas, debido a las divisiones actuales de tu propio país", se lee en la carta dirigida a Philip Cohen.

En tanto, éste reiteró al funcionario capitalino que hay un problema de ética en la CDMX ya que el gobierno dio a las personas ivermectina experimental sin que ellas supieran. Por tanto, dijo, en cuyo caso se requería el consentimiento de la investigación.

En cambio, agregó, si el medicamento se estudió más tarde, pero antes se usó para tratar a las personas sin la regulación correspondiente, esto no fue ético.