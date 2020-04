Retornarán connacionales varados en Canadá

Mexicanos que se encuentran varados en Canadá tendrán la posibilidad de regresar esta noche a la Ciudad de México.

Aprovechando que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales con Canadá se puso en marcha para esta temporada, el consulado general de México en Montreal negoció con la Asociación de Empleadores de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, para que el vuelo chárter utilizado para trasladar a agricultores de México a Canadá, sea utilizado ahora para el retorno de compatriotas varados en Montreal.

El consulado difundió un mensaje para todos los mexicanos: estudiantes, trabajadores o turistas, que aún permanecen en Canadá (sobre todo en el área de Montreal), y que sus vuelos fueron suspendidos o cancelados, para que consideren la opción de volar directamente a la Ciudad de México, este viernes por la noche.

El vuelo, aclaró, ha sido negociado con base en la recuperación del Programa de Trabajadores Temporales Agrícolas.

"Una empresa de vuelo chárter está en posibilidad de incorporar viajeros en el avión que sale de Montreal el próximo viernes 17 de abril por la tarde noche directo a la Ciudad de México", detalló la representación diplomática.

En una entrevista que el cónsul general de México en Montreal, Alejandro Estívil, dio a un medio canadiense denominado Crónica Norte, detalló que se aprovecha el vuelo cháter que recién llevó a trabajadores agrícolas mexicanos a Canadá y tras negociación, se logró que la misma aeronave retorne ahora a mexicanos varados.

El vuelo tendrá un costo de 200 dólares canadienses que se pagarán de manera directa a la empresa. El costo es para mantener la seguridad sanitaria de la aeronave, de tripulación y de los pasajeros.

El consulado aclaró que quienes viajen podrán hacerlo con 2 maletas de hasta 23 kilos cada una; el traslado al aeropuerto de Montreal es por cuenta de cada pasajero, y en el vuelo no se ofrecerán alimentos.

Aún no se tiene el número exacto de mexicanos que estarían regresando de Canadá esta noche.

De acuerdo al mapa que difunde la Secretaría de Relaciones Exteriores, son poco más de 2 mil mexicanos los que siguen varados por el mundo, aunque no detalla el caso de los que permanecen en Canadá.

Apenas el 9 de abril pasado se reanudó el traslado de trabajadores agrícolas mexicanos que viajaron a Vancouver. Se trató de un gripo de 260 compatriotas y el 15 de abril pasado, viajaron 146 trabajadores, a Montreal.