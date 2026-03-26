logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Retos de gobierno son principalmente externos: Sheinbaum

La mandataria enumeró los factores como los aranceles de EU y la guerra en Medio Oriente

Por El Universal

Marzo 26, 2026 10:40 a.m.
A
Retos de gobierno son principalmente externos: Sheinbaum

A un año y medio en la Presidencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los retos que ha enfrentado han sido externos.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "el elefante reumático" que señaló el expresidente Andrés Manuel López Obrador al entrar al gobierno "ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno".

Destacó que su administración continúa con un proyecto de transformación: "Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en seis años y hay que seguir avanzando".

"El elefante reumático pues ya no está reumático, pero todavía hay muchos problemas burocráticos dentro del gobierno que estamos buscando ir resolviendo poco a poco", declaró al mencionar que se trabaja para reducir tiempos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Celebra Sheinbaum aprobación del "Plan B", aún sin revocación

Atribuyó esta decisión al temor de los partidos políticos sobre la distribución de votos

"Vamos avanzando muy bien. Yo diría, más bien, que los retos que hemos enfrentado son más bien externos; en nuestro caso, pues el cambio mundial que provocó la llegada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, con los aranceles y una nueva visión del comercio mundial. Ese es un reto que hemos tenido que enfrentar", expresó la titular del Ejecutivo federal al señalar otros "retos" como el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Al destacar el Plan México, Sheinbaum indicó que la fortaleza de la economía mexicana ha ayudado mucho a su administración.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Retos de gobierno son principalmente externos: Sheinbaum
Retos de gobierno son principalmente externos: Sheinbaum

Retos de gobierno son principalmente externos: Sheinbaum

SLP

El Universal

La mandataria enumeró los factores como los aranceles de EU y la guerra en Medio Oriente

Anuncian 2 mil mdp en apoyos para modernizar autotransporte
Anuncian 2 mil mdp en apoyos para modernizar autotransporte

Anuncian 2 mil mdp en apoyos para modernizar autotransporte

SLP

El Universal

Rogelio Arzate Tapia resaltó la importancia del sector para la economía y los beneficios de modernizar flotillas

Celebra Sheinbaum aprobación del Plan B, aún sin revocación
Celebra Sheinbaum aprobación del Plan B, aún sin revocación

Celebra Sheinbaum aprobación del "Plan B", aún sin revocación

SLP

El Universal

Atribuyó esta decisión al temor de los partidos políticos sobre la distribución de votos

Alito celebra freno a revocación en 2027
Alito celebra freno a revocación en 2027

"Alito" celebra freno a revocación en 2027

SLP

El Universal

Habría permitido a Morena operar con todo el aparato del Estado para influir en el proceso electoral