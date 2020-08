Reúne Indep más de 25 mdp en subasta

CIUDAD DE MÉXICO.-Este domingo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró reunir más de 25 millones de pesos, a pesar de que la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 también afectó las subastas que realiza el organismo.

En el evento que se realizó en el complejo cultural de Los Pinos, el Indep vendió 223 lotes de los 305 que ofertó obteniendo con ello 25 millones 200 mil 200 pesos.

Los recursos obtenidos serán destinados al municipio de Temozón, Yucatán.

Durante la subasta, Jaime Cárdenas Gracia, director del Indep, reconoció que la crisis económica derivada por la pandemia del Covid-19 afectó la colocación de los bienes subastados por el gobierno federal.

Hace 15 días, en la cuarta subasta, el Indep logró vender sólo la mitad de los lotes y no alcanzó la ganancia de salida que se calculaba de 50 millones de pesos pues sólo logró 14 millones.

Cárdenas Gracia explicó que en el Indep se ha decidido no ofertar algunos lotes debido a que se sabe que no será posible venderlos porque la gente no cuenta con recursos.

"Dada la pandemia y las circunstancias económicas por las que atraviesa el país, vender la mitad de los lotes ya resulta algo importante", comentó.

"Ha habido duda de si sacar autos muy nuevos, tal vez lo haga atractivo, pero tal vez la gente no tenga recursos para comprar esos bienes, también hemos detenido las subastas de joyas porque no hemos encontrado en las últimas subastas interés por adquirir joyas.