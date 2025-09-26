Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Oaxaca informó que se sostuvo una reunión con representantes de la empresa Shein luego de la acusación de plagio de textiles tradicionales de la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de un comunicado, detalló que esta reunión fue con el objetivo de definir el mecanismo formal para llevar a cabo una disculpa pública a las personas artesanas, ante los señalamientos de apropiación cultural en prendas de ropa ofrecidas en esta plataforma digital.

En el encuentro realizado en el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO), se pactó una segunda reunión durante la primera quincena de octubre, para definir este proceso, "como parte del reconocimiento a la importancia y los derechos de las comunidades indígenas en relación con el uso de sus expresiones culturales".

El gobierno del estado agregó que se contará con la participación de otras instituciones como: el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC).

Además, se planteó la necesidad de establecer las herramientas suficientes para evitar la repetición de conductas similares que afecten el patrimonio cultural de los pueblos originarios asentados en el territorio oaxaqueño.