logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

Se establece mecanismo para disculpa pública a artesanos oaxaqueños

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 04:44 p.m.
A
Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

OAXACA, Oax. (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Oaxaca informó que se sostuvo una reunión con representantes de la empresa Shein luego de la acusación de plagio de textiles tradicionales de la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de un comunicado, detalló que esta reunión fue con el objetivo de definir el mecanismo formal para llevar a cabo una disculpa pública a las personas artesanas, ante los señalamientos de apropiación cultural en prendas de ropa ofrecidas en esta plataforma digital.

En el encuentro realizado en el Museo de Arte Contemporáneo y de las Culturas Oaxaqueñas (MACCO), se pactó una segunda reunión durante la primera quincena de octubre, para definir este proceso, "como parte del reconocimiento a la importancia y los derechos de las comunidades indígenas en relación con el uso de sus expresiones culturales".

El gobierno del estado agregó que se contará con la participación de otras instituciones como: el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, se planteó la necesidad de establecer las herramientas suficientes para evitar la repetición de conductas similares que afecten el patrimonio cultural de los pueblos originarios asentados en el territorio oaxaqueño.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales
Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

SLP

El Universal

Se establece mecanismo para disculpa pública a artesanos oaxaqueños

Apagón masivo en la península de Yucatán
Apagón masivo en la península de Yucatán

Apagón masivo en la península de Yucatán

SLP

El Universal

El apagón afecta a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, generando problemas en servicios y movilidad.

Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López
Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López

Desechan nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andy López

SLP

El Universal

La solicitud de amparo para los hijos de AMLO contra diversas autoridades es desechada por el juez de manera contundente.

FGR y UIF investigan fraude contra la CFE; sería por más de mil mdp
FGR y UIF investigan fraude contra la CFE; sería por más de mil mdp

FGR y UIF investigan fraude contra la CFE; sería por más de mil mdp

SLP

El Universal

Tienen en la mira a la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V.