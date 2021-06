Revela AMLO sabotaje en refinería de Salina Cruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que la refinería de Salina Cruz, Oaxaca sufrió un acto de sabotaje "hace relativamente poco".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal detalló que cortaron todo el sistema eléctrico de la refinería para robarse los cables de alta tensión de la planta.

Indicó que para evitar estos actos, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) resguardarán toda la zona del Corredor Transístmico.

"He ido desde que soy Presidente en tres o cuatro ocasiones a la refinería de Salina Cruz y en efecto, ha sufrido muchos problemas hasta sabotaje. Antes de que llegáramos se incendió, hace relativamente poco cortaron todo el sistema eléctrico de la refinería, para robarse todos los cables principales de alta tensión de la refinería.

"Bueno todo eso se está atendiendo, y por eso se debe que la refinería de Salinas Cruz y los dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, y toda la vía del Tren del Istmo van a tener resguardo de la Secretaría de Marina, ya está reforzándose la vigilancia", indicó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó de este acto de sabotaje a quienes estaban acostumbrado a vivir colmados de atenciones, de privilegios y no se resignan, señaló, a vivir honradamente.

"Los que estaban acostumbrados a robar, imagínense, cómo están los que vivían colmados de atenciones, privilegios. No se resignan a vivir honradamente. Entonces son procesos que estamos llevando a cabo limpiando a Pemex de corrupción", dijo.