Revisión del T-MEC avanza con anuncios de Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El gobierno mexicano resolvió alrededor del 90% de las 54 barreras no arancelarias que le presentó a Estados Unidos a mediados del año pasado, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Añadió que el mismo nivel de avance tienen los 12 planteamientos que se le plantearon a la Unión Americana.

De regreso de su viaje a Washington D.C, en donde se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y del titular del Departamento de Comercio, Howard Lutnik, Ebrard dijo que los dos países ya concluyeron la etapa de consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Entramos ya a otra fase con miras a la revisión del tratado... Ya avanzamos mucho, decía yo ayer, para ser específico, los 54 temas que planteó Estados Unidos, los 12 que planteamos nosotros, tienen ya un avance superior al 90%, ya encontramos puntos de acercamiento. Y entonces lo que sigue por delante es, pues que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado", expuso.

En entrevista al término de su participación en el evento de Instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, dijo que los gobiernos están poniendo sobre la mesa los planteamientos que tienen en torno a la revisión del T-MEC.

Habrá también una reunión con Canadá, además de que se planea visitar Washington D.C en febrero próximo, junto con una delegación de 230 empresarios y añadió: "mi homólogo canadiense también va a estar" en la misma fecha.

Ebrard Casaubón comentó que en la mesa Greer puso sobre la mesa posibles reformas estructurales a las reglas de origen, "pero todavía no nos dicen cómo"; hablaron de hacer modificaciones al mecanismo laboral, pero "tampoco lo discutimos ayer", cambios que podrían quedar en protocolos adicionales al T-MEC.

Dijo que revisarán la lista de 60 minerales críticos para ver cuáles tiene cada país y decidir si se integrarán otros más y agregó: "El litio no se considera, que yo sé por minerales críticos ahorita, pero sí hay 60 muy diferentes... Entonces, se va a establecer una mesa, primero para determinar si en efecto nos quedamos con esa lista o la ampliamos...".

Presidencia dará banderazo a proyectos de inversión

El secretario de Economía dijo que el próximo miércoles, 4 de febrero habrá un evento en Palacio Nacional en donde se reunirá la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios que conforman los comités de inversión del país para presentar los proyectos de inversión, sobre todo de nuevo capital, por entidad, a fin de que se respalden, acompañen, faciliten y acelere su ejecución.

"En ese momento nosotros tenemos un portafolio nacional. Tenemos, mencioné una cifra, tenemos ya registrados un poquito más de 300 mil millones de dólares. Es una cifra considerable", dijo.

Agregó que "cada proyecto tiene ubicado perfectamente qué necesita. Secretaría de Energía, CFE, Medio Ambiente, Conagua, etcétera. Entonces todo el gobierno de México tiene que actuar, es la instrucción que tenemos por parte de la presidenta, para que cada uno de esos proyectos tenga rápidamente la respuesta de las diferentes instancias y puedan acelerar la inversión".