Revista publica tratamiento de Tlaxcala usado en pacientes con Covid

La revista científica International Journal of Infectious Diseases publicó los resultados positivos que obtuvo el tratamiento que desarrolló la Secretaría de Salud de Tlaxcala para pacientes con Covid-19, el cual demostró que previene la hospitalización en 75% y reduce la mortalidad en 81% si se aplica de manera oportuna al inicio de los síntomas, además de que el 85% de quien lo recibe se recupera en 14 días.

Así lo informó René Lima Morales, secretario de Salud del estado, y señaló que el objetivo del artículo publicado en la revista fue evaluar la efectividad de una terapia multifármaco para prevenir la hospitalización y muerte e ntre los casos ambulatorios de Covid-19.

El estado registra, hasta este momento, 10 mil 877 personas recuperadas, 15 mil 469 casos positivos y dos mil 43 fallecimientos.

"El 9 de febrero de 2021 salió la primera publicación en su versión digital de la revista internacional, donde en este momento tenemos comentarios no solamente de México, sino también de países orientales, árabes, de la Unión Europea, sudamericanos sobre los buenos resultados de la aplicación del tratamiento", dijo Lima Morales en conferencia de prensa.

Explicó que ante estos resultados se fortalece la recomendación sobre el uso del tratamiento en la primera fase de la inflamación en pacientes con Covid-19, a fin de estabilizar sus efectos y evitar complicaciones.

Asimismo, informó que los análisis estadísticos que se sometieron en la revista internacional fueron diseñados por un grupo de expertos integrado por Patricia Osorno Romero, directora de Atención Especializada a la Salud, Elizabeth Cuecuecha Rugerio, jefa del Departamento de Epidemiología y Pablo Méndez Hernández, jefe de la Oficina de Investigación, quienes diseñaron el esquema de tratamiento y la fisiopatología para su efectividad.

El secretario de Salud explicó que se realizó un estudio de efectividad comparativa entre 768 casos confirmados de SARS-CoV-2 en personas de 18 a 80 años, que recibieron atención ambulatoria en la Secretaría de Salud, de los cuales 481 casos recibieron el tratamiento, mientras que 287 recibieron otros medicamentos; todos los participantes recibieron visitas domiciliarias y/o llamadas telefónicas para evaluación clínica durante los 14 días posteriores a la inscripción.

Los resultados indicaron que el 85% de los casos que recibieron el tratamiento se recuperaron en 14 días en comparación con el 59% que no lo recibieron. La probabilidad de recuperación en 14 días fue 3.4 veces mayor entre los pacientes, además de que se redujo en 75% el riesgo de hospitalización y en 81%, la mortalidad.