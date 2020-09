Revive Quintana Roo tras coma por Covid

El primer sector afectado por la pandemia del Covid-19 en el mundo fue el turístico, y para el estado de Quintana Roo esto significó una pérdida de entre 2 mil 500 y 3 mil millones de dólares, pues su economía depende casi 90% de este sector, ahora la entidad y sus pobladores se declaran listos para recuperarse.

Se prevé que el sector turístico sea el último en recuperarse por completo, y en el caso de Quintana Roo, cuyas ganancias anuales por esta actividad llegan a los 15 mil millones de dólares, se estima que hasta dentro de dos o tres años llegará a los niveles que alcanzó en 2019.

Por ello, a finales de mayo el gobernador Carlos Joaquín declaró las actividades turísticas como esenciales para que los operadores pudieran recibir turistas a 30% de su capacidad; desde el 7 de septiembre la entidad pasó a semáforo amarillo, lo que le permitió ampliar esto a 60%.

Luego de casi tres meses de confinamiento, los trabajadores de hoteles, transporte, cruceros, zonas arqueológicas, guías de turismo, entre otros, comenzaron a salir a las calles.

Roberto González, conductor de taxi, recordó que pasó 90 días sin salir de su casa, pero también sin recibir un peso de salario.

"Fueron 90 días de estar ahí encerrado y aunque no ganaba, pues sabía que si seguíamos saliendo más nos íbamos a tardar en regresar a trabajar y mire, ahora ahí en el sitio antes estábamos todos disponibles y ahora ninguno está estacionado, porque están haciendo viajes y eso debe ser bueno", comentó.

El gobierno estatal lanzó una certificación voluntaria para que los operadores implementaran protocolos de seguridad y brindaran mayor seguridad a los visitantes.

Se esperaba que máximo mil 500 operadores turísticos se registraran para obtenerla; hasta el pasado 3 de septiembre, 6 mil 903 empresas habían conseguido su certificado.

Además, Quintana Roo se convirtió en la primera entidad mexicana en conseguir el sello de seguridad para viajes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, explica en entrevista que los protocolos implementados han sido, además del general de protección y prevención sanitaria, los especializados, que se enfocan en la actividad de cada operador turístico e incluyen los de los cruceros que se utilizarán en todo el Caribe mexicano.

"Estamos preparando unos protocolos superiores y que tienen elementos adicionales, por encima de cualquier otro protocolo y norma, y son para reuniones como bodas, cocteles, conciertos masivos, entre otros. Se busca aperturar estas actividades con pruebas rápidas para los asistentes", adelantó.

"Estamos revisando la sensibilidad y la validez de las pruebas rápidas, y la idea es poder terminar este mes para aperturar eventos".

De aplicarse, el gasto extra de las pruebas rápidas deberá ser erogado por los clientes y para ello las autoridades están buscando las pruebas que permitan identificar casos activos.

Explicó que antes de la llegada del Covid-19, el Seguro Social mantenía registros de casi 400 mil trabajadores en el estado, en su mayoría del sector turístico, y las empresas, a pesar de estar cerradas, lograron mantener los registros de sus empleados.

El director del Consejo de Promoción Turística, Darío Flota, añade que también se abrieron las playas públicas, pero con algunas restricciones.

"Grupos no mayores de seis personas, no está permitida la entrada de alimentos y bebidas para evitar que dure más la estancia y que la convivencia fomente el riesgo de contagios", precisó.

Reconoció que las estadísticas nacionales de contagios y mortalidad no animan a la gente a visitar Quintana Roo, a pesar de que es la entidad que tiene menos de 2% del total de casos.

"Los visitantes se sorprenden de ver con cuánta seriedad y lo estrictos que son los operadores con los cuidados establecidos", comentó.

Destacó que el estado ha recibido casi la mitad del turismo nacional comparado con el año pasado, y que aunque se perdieron tres de cada cuatro turistas estadounidenses que llegaron en 2019, este año han arribado más de 100 mil visitantes de Estados Unidos.

En Isla Mujeres, puerto que recibe a los turistas que llegan desde Cancún en ferry, mantienen señalización, gel antibacterial y personal encargado de vigilar el uso de cubrebocas.

En temporada alta el aeropuerto de Cancún registraba 600 operaciones aéreas al día, pero con el Covid-19 llegaron a tener cinco, explica el director General de Turismo del municipio de Benito Juárez-Cancún, Frank López.

Ahora, en semáforo amarillo, se registra un promedio de 200 operaciones diarias, y de los 36 mil cuartos disponibles en Cancún, 33 mil ya están abiertos.

"Al año tenemos una derrama de alrededor de 5 mil millones de dólares por la llegada de turistas, hoy ya estamos hablando de una recuperación de 2 mil millones de dólares, es decir, este año ya tenemos una recuperación de 40% respecto al año anterior", detalló.

"Estamos conscientes de que esto no ha terminado, es un problema mundial (...) nos hemos recuperado también gracias al turismo nacional, pues hoy siete de cada 10 personas que están viajando están eligiendo Cancún, pero si nos confiamos, podríamos ir para atrás y echar abajo los meses de trabajo".

Empresas como Grupo Xcaret han invertido 10 millones de pesos en aplicación de protocolos de sanidad para recibir turismo y se estima que se incrementen 10% los costos de operación.

Implementó un protocolo que incluye cerca de mil 300 acciones, que van desde la protección de las personas, los procesos de desinfección de sus instalaciones con productos certificados y sustentables, fortalecimiento de la seguridad e higiene en los alimentos, así como la sana distancia.

"Tuvimos que tomar medidas importantes para salir a flote y esto nos va a permitir seguir abiertos el próximo año", dice.

No todo es turismo

Una de las principales lecciones que dejó la pandemia para Quintana Roo es que su economía no necesariamente debe depender de un solo sector, sino que debe fortalecerse integralmente para hacer frente a cualquier eventualidad.

Bernardo Cueto, director General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del estado, dijo que con la pandemia se revisó cuántos proyectos en los que la iniciativa privada prevé invertir en la entidad son viables y cuántos no.

"Se mantienen en cartera 14 proyectos de inversión privada, puede que se sumen muchos más en la etapa de recuperación, pero con ellos habíamos tenido acercamientos previos, los acompañamos y los empresarios ya nos manifestaron que siguen en pie, algunos están en etapa de proyección, otros en planeación, otros en ejecución", precisó.

Añadió que además de turismo sustentable, hay proyectos en salud, sector bienestar, energías renovables, inversiones en infraestructura aeroportuaria privada; inmobiliarios y corporativos, y que se estima que esas inversiones lleguen al estado en los próximos tres años.

"El sector turismo, si bien le ha dejado mucho al estado, debe ir acompañado de otros sectores para fortalecer al destino económicamente y la gran lección es que debemos caminar de manera más decidida hacia la búsqueda de la diversificación económica".

Aunque la política de la Secretaría de Energía que limita la entrada de energías renovables al país provocó que algunos proyectos que se tenían previstos para Quintana Roo se cancelaran, otros enfocados a convenios con la CFE siguen en curso y podrían establecerse en diversos puntos de la entidad, lo que significaría posibles inversiones por 85 millones de dólares.

"Los empresarios buscan traer hospitales al estado, porque ven una gran oferta para entrar; producir energía desde Quintana Roo a través de sus condiciones climatológicas; inmobiliarios que buscan ampliar la oferta por el gran crecimiento de este sector en el estado, ya que representa grandes réditos para la inversión y hay una demanda de espacios corporativos en el estado, que se fortalece con las nuevas condiciones del trabajo a distancia", señaló.