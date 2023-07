Reviven video de Xóchitl Gálvez imitando a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales circula un video en el que la senadora y aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, parodia al presidente Andrés Manuel López Obrador, imitando su acento y vestimenta.

En el video, la senadora expone que en Morena, sus políticos han necesitado de un padrino para ganar sus cargos, refiriéndose a López Obrador.

En este material ejemplifica con la foto de Claudia Sheinbaum, la senadora Citlalli Hernández entre otras figuras que actualmente forman parte de la administración y aparecen abrazados o acompañados de AMLO.

Tras la exposición de la serie de fotografías, en el video que dura un minuto aparece Gálvez con una camisa blanca, peluca y emulando el acento particular del líder del Ejecutivo, en donde expresa:"Estimado pueblo de México, hola no te confundas no soy uno de esos tantos candidatitos de Morena que necesitan salir en la foto con ya sabes quien para ganar. Es un esfuerzo inútil, porque ni ganarán esos candidatitos, ni ganará ya sabes quién".En su archivo que perteneció a la campaña del 2018 para el Senado sostuvo un discurso similar al de su aspiración presidencial: "Yo no necesito de padrino, yo solita y sin ayuda, voy de Frente y no me quito. Mi Xochicleta no la tiene ni Obama", se escucha en voz en off.Tras la viralización de este material que tiene cinco años desde su emisión, la senadora lo retomó en su cuenta de Twitter y aclaró que no es reciente. "Es de la campaña al senado del 2028. No se nos vaya a enojar YSQ".